Condenan a D'Elía a 4 años de prisión: "¡Viva Néstor, viva Cristina!"

Luis D'Elía fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años, además de la prohibición de salir del paíspor la toma de una comisaría de La Boca en 2004. Así lo dispusieron los jueces Herminio Canero, José Martínez Sobrino y Julio Panelo. De todos modos, líder de MILES permanecerá en libertad hasta tanto la condena no quede firme.

Tras recibir el veredicto, D'Elía habló con la prensa al salir de Comodoro Py y dijo que apelará el fallo. "Después de 14 años arman todo esto para condenarme", dijo. "Me condenaron sin ningún fundamento. Macri me condenó", lanzó ante sus seguidores.

"Macri está usando el Poder Judicial como fuerza de choque del Poder Ejecutivo. Este no es problema de D'Elía sino de todos los opositores", aseguró. Y, en este sentido, explicó que "necesitan meter miedo".



"No hay condena que nos pare. A luchar, a luchar, por una Argentina para todos", lanzó. Pero aclaró que "no queremos que la lucha no sea violenta".

Finalizó su breve discurso con un "Viva Néstor, viva Cristina".





Esta mañana, al llegar a los tribunales de Comodoro Py para la reanudación del juicio, D'Elía había dicho que "si la narco policía vuelve a asesinar dirigentes sociales con complicidad de la policía lo volveríamos a hacer"

D'Elía fue juzgado por la toma de una dependencia policial en la noche del 26 de junio de 2004, cuando unos 50 vecinos de La Boca irrumpieron, indignados por el crimen de un compañero de militancia, Martín "El Oso" Cisneros. Por el asesinato fue detenido y condenado a 17 años de cárcel Juan Carlos "Colchones" Duarte, que ya recuperó la libertad.



El ex piquetero está acusado por siete delitos: atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, privación ilegal de la libertad, usurpación e intimidación pública. Además del pedido de condena a cuatro años y ocho meses la fiscal solicitó su inhabilitación por el doble de la condena. En el juicio, además, se unificó en la causa la "contramarcha" al Obelisco en el marco de las protestas del campo contra las retenciones, manifestación en la que golpeó a un dirigente rural.



"Quedó claro que en la narcocomisaría de La Boca hubo un asesino que vendía droga para la comisaría, que asesinó a Cisneros. Esto generó enorme protesta", argumentó D'Elia, que acusó al presidente Mauricio Macri de decidir su potencial detención. "Estamos seguros que el único objetivo es condenar a D'Elía. Pero no tengo miedo, al único que le temo es a Dios", dijo.

En este contexto, desafió: "Si la narco policía vuelve a asesinar dirigentes sociales con la complicidad de la policía, lo volveríamos a hacer". "Esta comisaría fue intervenida y todavía hoy sigue trabajando Prefectura", afirmó.



D'Elia además está imputado por intimidación pública por los hechos ocurridos en la Plaza de Mayo, el 25 de marzo de 2008, cuando -según la acusación- "irrumpió por la fuerza" en el solar histórico con la intención de "infundir un estado de temor generalizado" entre los manifestantes antikirchneristas y aseguró que estos "debieron desalojar" el paseo. En esta manifestación golpeó a un dirigente rural.



En este sentido, amenazó: "Si alguien vuelve a golpear contra la democracia, con el Poder Judicial como grupo de choque de Macri, que controla a todos los medios hegemónicos, nos van a encontrar en las calles. No te tengo miedo, Macri, acá estamos. No nos prejuzgues ni nos subestimes, no vamos a usar la violencia", aseguró.