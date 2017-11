"El macrismo reemplazó el bonete de la Inquisición con el casquito de Gendarmería"

"Creemos que la detención de Bodou tiene que ver con una revancha politica, que es profundizar una inercia revanchista, una detención intespestiva, atemporal", dijo este lunes (06/11) Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, en diálogo con 'El Arranque' por Radio Zonica.



"Lijo termina reaccionando de esta manera por un apriete de la semana pasada", lanzó.



Respecto a las imágenes que circularon de Amado Boudou al momento de su detención, descalzo y despeinado, Esteche opinó que "hay un formato que evidencia el pensamiento neomedieval del macrismo, esta idea de la sobreexposición y el escarnio público, que Foucault analizó en su momento, que ha reemplazado el bonete medieval de la inquisición por el casquito de la Gendarmería".

"Esta sobreexposición de los momentos de la detención, este escarnio que no busca más que la humillación, que es una condena anticipada, tiene un sesgo neomedievalista, donde lo que se busca no es la reparación de un daño eventual que se hubiera hecho sino la revancha, el castigo", expresó.



"La decisión del Poder Judicial es eminentemente política. No nos olvidemos de Corach cuando decía que en una servilleta de papel le entraba toda la discrecionalidad que tenía sobre el Poder Judicial, donde en esa servilleta estaban estos jueces actuales. Pasó en el gobierno anterior y en éste. Pero nunca ha pasado el manejo tan discrecional, tan revanchista, tan evidente, pasó en la dictadura del 76, en el 55 y vuelve a pasar ahora. Este revanchismo manifiesto, desde los medios de comunicación en connivencia con algunos sectores del poder judicial anunciando quién es el próximo preso, es algo perverso", lanzó.

"Hay una caza de brujas, donde la bruja mayor es Cristina Kirchner. Y creo que van por varios dirigentes. Ya hay periodistas haciendo el fixture de quién sigue", analizó.



Luego, fue consultado sobre los proyectos de reforma impulsados por Mauricio Macri, de las cuales consideró que "son una declaración de guerra sutil a los sectores populares, el que no la quiere ver es sólo por necedad".



"Macri habla de que los empresarios bajen los costos de producción, los costos de producción de los empresarios argentinos son los salarios de los trabajadores y los aportes previsionales. Por un lado baja los salarios y por otro desfinancia la caja previsional", aseguró Esteche.

Y continuó: "Habla de reforma previsional, que ya tenemos una caja desfinanciada con la burda metáfora de que la gente vive más tiempo, están blanqueando una imposibildidad de proyección de sustentabilidad del sitema previsional Pero venimos de un pecado original que es desfinanciar la caja previsional"



Después habla de reforma impositiva donde es un Gobierno que le ha perdonado impuestos a la megaminerí, a los agronegocios, a los monopolios petroleros y y que cobra impuestos al consumo. Lo que se ahorra en subsidios el Gobierno lo está pagando en intereses de deuda", analizó.



Esteche consideró que desde el Gobierno nacional "están implantando un modelo de transferencia formidable de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía y desatando todo el peso de esas transferencias en los sectores populares. Es una declaración de guerra"

"Hay un sindicalismo cagón y cómplice", lanzó en otro fragmento de la entrevista.

"Tenemos la esperanza de que nuestro pueblo y algunos dirigentes más leales y más lúcidos de los sectores populares van a encontrar el camino de oponerse a esta situación", pronosticó.

"Quebracho ya no existe más, yo soy parte de una estructura que se llama Militancia Popular Antiimperialista", respondió al ser consultado sobre la organización que dirigía.

Entrevista completa: