Cuál es el órgano que regula la presión y la frecuencia cardíaca

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y el Instituto Karolinska (Suecia), y publicada en la revista eLife, demostró que la piel cumpliría un rol destacado en la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca cuando hay cambios en los niveles de oxígeno en el ambiente.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron a un grupo de ratones modificados genéticamente para no producir determinadas proteínas HIF en la piel, que se encontraban en una situación de poco oxígeno.

El profesor Randall Johnson, del Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de Cambridge y autor del estudio, explicó: "La mayoría de investigaciones en este área tienden a analizar el papel de órganos como el cerebro, el corazón y los riñones, por lo que sabemos muy poco sobre el rol de otros tejidos y órganos".

Observaron que en los ratones que no tenían alguna de las proteínas HIF-1a o HIF-2a en la piel, la respuesta a niveles bajos de oxígeno cambió en comparación con ratones no modificados. Esto afectó a la frecuencia cardiaca, la presión arterial, la temperatura de la piel y los niveles generales de actividad. De forma similar respondieron los ratones que no tenían ninguno de las 2 proteínas.

Asimismo, la respuesta de los ratones normales a la falta de oxígeno era más compleja de lo que se creía, ya que en los primeros 10 minutos aumentaba la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Después continuaba un período de hasta 36 horas en el que los 2 indicadores se reducían por debajo de los niveles normales.

Después de 48 horas de la exposición a bajos niveles de oxígeno, la presión arterial y los niveles de frecuencia cardíaca volvieron a los parámetros normales.

Andrew Cowburn, autor del estudio, manifestó: "Unos hallazgos que sugieren que la respuesta de la piel a los bajos niveles de oxígeno puede tener efectos sustanciales en la forma en que el corazón bombea sangre alrededor del cuerpo".

"Y esperamos que nuestro estudio ayude a comprender mejor cómo la respuesta del cuerpo a tales condiciones puede aumentar el riesgo de hipertensión", agregó.

En este sentido, en la Argentina, 1 de cada 3 adultos padece hipertensión arterial, principal factor de riesgo cardiovascular y responsable del 80% de los casos de muerte por esta causa. Además, es la causa más importante de accidente cerebrovascular (ACV).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión arterial fue responsable del 18% de las muertes por cualquier causa en el año 2010.

De acuerdo a un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, en el país hay 36,3% de casos de hipertensión arterial, y es mayor en hombres (43.67%) que en mujeres (30,39%). Además, el número de casos registrados aumentó un 8,3% respecto de 2008/2009.

"La hipertensión arterial, el colesterol elevado, altos niveles de sobrepeso y obesidad, tabaquismo, sedentarismo y el estrés son los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Si a eso le sumamos la demora en acudir a la atención médica ante una emergencia y la falta de adherencia a los tratamientos médicos, tenemos un combo explosivo que se refleja en los altos índices de mortalidad y de enfermedad cardiovascular", explicó Miguel A. González, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), en el 43º Congreso Argentino de Cardiología en octubre.