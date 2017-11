La lucha por el agua y el hambre

La película cuenta la historia de una joven pareja de refugiados y de un corresponsal de guerra que recupera, al conocerlos, las ganas de vivir. Yaku y Pedro, y Ruiz, el fotógrafo, huyen hacia el Pacífico cruzando el altiplano, devastado por el saqueo de los recursos naturales. La Guerra por el Agua.

“El film habla del presente pero se sitúa en un futuro muy cercano y en el contexto de una guerra, en el desierto de Atacama, donde hay un campamento de refugiados en el que están los últimos y deciden salir a buscar un mejor futuro”, resume muy bien Puenzo.

Además de Lanzani, los protagonistas son Germán Palacios, la actriz y modelo internacional Juana Burga y Nicolás Puenzo ( hijo del reconocido cineasta argentino, Luis Puenzo)

El elenco lo completan Natalia Oreiro, Luis Machín y Alejandro Awada. El filme se rodó en varios escenarios donde se incluye Bolivia, Chile y Argentina.

El tema gira principalmente en torno a una guerra, similar a la que sucede en Medio Oriente, pero en un contexto sudamericano donde entran en juego todos los recursos naturales que le permiten al hombre vivir.

Según explicó Nicolás Puenzo “la historia se sitúa en el desierto de atacama donde hay un campamento de refugiados. Allí se encuentra una comunidad que está olvidada, que son los últimos, los excluidos, y esa gente está en una situación de no tener más agua, una situación desesperante de vida”.

El director de “Los últimos” aclaró que al principio el guión del film se pensó en un tono apocalíptico futurista, pero viendo los escenarios mundiales, donde hay tantos desastres naturales, o mismo la crisis de refugiados en Siria, se eligió situarlo en un futuro cercano para mostrar lo que puede llegar a ocurrir si las problemáticas ecológicas actuales siguen avanzando.

"Con el devenir de lo que pasó en Siria con los refugiados y otras regiones como África (…) vi que se estaba configurando un escenario de cosas que funcionaban en una película apocalíptica pero que en realidad estaban constituidas por elementos que están en el día de hoy. Un poco, estuvimos motivados, por ejemplo con los refugiados que se llevó el mediterráneo para cruzar a Italia desde Siria (…). Estuvimos tratando de estudiar qué es esa energía de vida que los impulsa a vivir", explicó Nicolás Puenzo.

Esta película busca concientizar sobre muchas cosas que están sucediendo en la actualidad, pero al mismo tiempo intenta posar la mirada del espectador en algunos aspectos íntimos de los personajes, como, por ejemplo, en la fuerza de voluntad que muestran para vivir.

“Imaginarnos como es la historia de dos refugiados que realmente no tienen nada para sobrevivir, pero que tienen una voluntad de vida que va a avasallar toda la tragedia que les toca vivir” fue lo que, según Nicolás Puenzo, los motivó a embarcarse en este proyecto cinematográfico.

Otra importante cuestión es que “Los últimos” reflexionará sobre la potencia y la voluntad de vida que pueden desarrollarse y florecer aún en las situaciones más adversas.

La protagonista Juana Burga es una modelo peruana que afronta su primer protagónico en un largometraje.

Su belleza se hizo conocida cuando a los 16 años ganó el Elite Model Look Perú y hoy, con 25 años ha dado el gran salto de las pasarelas a la pantalla grande al protagonizar la película argentina "Los últimos".

Trailer

Para interpretar su papel, Juana Burga tuvo un radical cambio físico pues atrás quedó el rostro limpio y los peinados prolijos para lucir más su belleza. Aquí “había que estar maquillada (sucia) todo el día, de pies a cabeza”.

“Una vez me preguntaron cómo de modelo de pasarela pasé a ‘afearme’. ¡Afearme! El personaje es maltratado por lo que le ha tocado vivir. Yaku ve la vida de una manera en que la belleza superficial no es lo que vale. No tomo agua, no como bien, estoy en un campo de refugiados, solo quiero tratar de vivir al día siguiente”, añadió la modelo.

Por su parte, Peter Lanzani tuvo que someterse a una estricta dieta con la que bajó 10 kilos.

pedro.jpg

El actor contó: ”La verdad es que estoy pasando un poco de hambre, ¡qué querés que te diga! Ya bajé 10 kilos. Es un personaje bastante intento, pero vale la pena. Cuando termine, lo primero que hago es comerme una hamburguesa. Estoy a base de sopa y potasio. Me arreglo con un caldito y una banana”.

lanzani.jpg

Cambio radical de Lanzani

Sin duda se tratará de una apuesta interesante y que dará que hablar y pensar sobre la humanidad y el destino de nuestro mundo.