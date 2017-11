El enojo de los Paradise Papers: Lo que los países no pueden recaudar

El mundo reclama una dura lucha contra el fraude tras una investigación periodística internacional en la que miles de personalidades, famosos, empresarios y políticos de diversos países, están vinculados a entramados de fondos offshore. Desde la Reina Isabel, hasta conocidas cantantes como Shakira, ocultaron y movieron millones de dólares lejos de los controles tributarios.

Pero el enojo principal lo representan los países que tras esas operaciones “offshore” han dejado de recaudar cientos de miles de dólares. Según una investigación de OXFAN, una organización sin fines de lucro que realiza labores humanitarias, calcula que los países en desarrollo pierden unos US$ 98.500 millones en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales. “Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar 6 millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niños y niñas” cita la OXFAN.

En el estudio que realizaron llamado “El dinero que no ves”, aseguran que casos como los de Paradise Papers son comunes en el mundo. Por ejemplo, aseguran que el 90% de las empresas internacionales tienen presencia en los paraísos fiscales. “El dinero que se mueve a paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos cinco años”, detallan.

En la investigación Paradise Papers saltaron varios nombres, como el del primer ministri canadiense Justin Trudeau, o ministros en ejercicio en países como Brasil y Argentina. Luis Caputo, por ejemplo, Ministro de Finanzas en el país, con lo cual se generó un intenso debate sobre las cuentas “offshore” de políticos del Gobierno, ya que en el 2016, el mismo Presidente de la Nación Mauricio Macri, se vio involucrado en el caso de los Panamá Papers, pero la justicia lo despegó de la causa. La oposición de Macri pide ahora, la renuncia de Caputo.

El actual titular de la cartera de Finanzas habría generenciado fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami, Martín Guyot, según surge de los documentos de Paradise Papers.

Luis Caputo no es el único que está vinculado con los Paradise Papers, y es que siendo la Argentina un país “que lo mueve” el fútbol, es importante destacar que la Conmebol también disfrutó de paraísos fiscales. Juan Ángel Napout (ex vicepresidente de la FIFA) “el 17 de marzo del 2010 creó una empresa offshore en el pequeño paraíso caribeño de las Bahamas, reducto de turismo y secretos financieros”, detallan los documentos filtrados de Paradise Papers. “La fecha de apertura de la corporación Napfors Holdings Limited, la offshore de Napout en las Bahamas, coincide con la fecha en la cual (Napout) empezó a recibir coimas y sobornos, según los documentos de la justicia estadounidense”.

Diversos estudios señalan que los paraísos fiscales permiten a los multimillonarios y a las grandes empresas esconder al menos US$ 7.6 billones, lo que cada año genera a la economía mundial una pérdida de hasta US$ 140 mil millones por impuestos que no pueden ser cobrados.

OXFAM a raíz de su estudio “El dinero que no ves” abrió una convocatoria con el fin de juntar firmas para que grandes empresas internacionales abandones su presencia en paraísos fiscales, ya que aseguran que con todo el dinero recaudado se puede invertir en todo el mundo en escuelas y universidades, hospitales y personal sanitario, protección social y cooperación internacional.

Argentina, cosa de locos:

Mientras que el Ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, aparece involucrado en los Paradise Papers, el mes pasado se celebró en el país la cumbre del GAFI, es que es una organización internacional anti lavado. En la cumbre del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el viceministro de Justicia y titular del GAFI que sesiona en Buenos Aires, dijo: “Hay que generar marcos jurídicos más sustentables. Tenemos que ser rigurosos con los controles, y a la vez contener a las economías que son legítimas pero tienen una gran porción en negro".

Pero, ¿Son ilegales los paraísos fiscales?

No lo son, recurrir a una sociedad “offshore” o tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es una actividad ilícita. Lo que es ilegal es tener cualquiera de estos dos tipos de cuentas o empresas sin informar a las autoridades, es decir que una persona no declare esos fondos o los resultados que generan esas sociedades (como ganancias) en sus países residentes.