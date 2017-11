Suárez Lastra: "La UCR porteña no comprendió que estamos gobernando"

La semana pasada, el espacio que comanda Emiliano Yacobitti decidió ratificar el llamado a elecciones partidarias que suspendió la Justicia y el desplazamiento de los que fueron candidatos en la boleta que encabezó Elisa Carrió y que arrasó con 50% de los votos en octubre. También revalidó su apoyo a Martín Lousteau quien es, sin ir más lejos, el causante de la ruptura del radicalismo porteño. Del otro lado, el espacio Radicales en Cambiemos denuncia fraude por la expulsión y esperan la decisión de la jueza María Servini, quien el 26/10 suspendió los comicios internos para elegir nuevas autoridades partidarias en el distrito, convocadas para el 19/11.



"Estamos esperando que se resuelvan los vicios de la convocatoria a elecciones. Sobre todo porque las expulsiones son absolutamente arbitrarias, ilegales y sin causa", le dijo a Urgente24 el expulsado Facundo Suárez Lastra, integrante de Radicales en Cambiemos y quien será diputado nacional por Vamos Juntos luego del recambio legislativo.



A eso agregó que "no hubo una decisión orgánica del radicalismo de ir con ninguna lista, ni con Vamos Juntos ni con Evolución, por lo que no hay objeto para nuestra baja. Yo apelo al Comité de Ética del radicalismo, que es el único que tiene competencia para evaluar la conducta de los candidatos a diputados".



En cuanto al fallo de la jueza María Servini que frenó la elección de autoridades de la UCR CABA del 19/11, tras una cautelar solicitada por Radicales en Cambiemos, señaló "estamos agotando todas las instancias partidarias y legales para que se resuelva esta desafiliación y se nos reincorpore al padrón, para luego esperar una convocatoria para elegir autoridades".



Este medio hizo referencia al artículo 9 de la Carta Orgánica de la UCR que establece "será automática la extinción de la afiliación y baja de los padrones partidarios para aquellos afiliados que:



a) Se incorporen a Registros o Padrones de otros Partidos Políticos;



b) Participen como precandidatos o candidatos por partidos políticos y/o listas no habilitadas orgánicamente por las autoridades de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires.



c) Avalen pública y/o explícitamente a precandidatos o candidatos por otros partidos políticos y/o listas no habilitadas orgánicamente por las autoridades de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires".



Si bien este punto es claro en cuando a la desafiliación, Suárez Lastra respondió "la carta orgánica de la UCR porteña habla de listas no aprobadas orgánicamente. Para integrar una alianza, el radicalismo resuelve que esto lo decida la convención, con presencia de dos tercios de los miembros, mayoría absoluta. Pero no se decidió, por eso nosotros sostenemos que estamos en la lista en la cual están los radicales de toda la República Argentina y con los mismos aliados que recomienda el Comité Nacional, por lo que no hay ninguna razón para que nos excluyan".



En ese sentido señaló que "cuando Carla Carrizo fue candidata a diputada nacional por Suma+ y no por el bloque radical, era una razón objetiva para la desafiliación, pero por ser del espacio de la actual conducción no se hizo. Por lo cual, estamos planteando que esto tiene como objeto descabezar la conducción de la lista opositora para que no podamos competir en las internas".



Asimismo, el ex intendente de la ciudad de Buenos Aires comentó que la decisión de la UCR porteña "es prescriptiva, ya que tenemos diferencias con la conducción del distrito pero no con el resto del país" y señaló que el presidente del comité nacional, José Corral, "firmó ayer (domingo 05/11) un artículo diciendo que Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires es Vamos Juntos. Yo integro el bloque de diputados nacionales y esta gente me hecha a mí, pero votó a quienes no van a integrar ese bloque. Es una situación prescriptiva y ridícula".



"La conducción de la UCR porteña no se da cuenta que el radicalismo tiene aliados políticos en el PRO y en la Coalición Cívica y que está gobernando la Argentina. Ellos armaron una propuesta, pero la coalición de Cambiemos le sacó 39 puntos de diferencia en la última elección. Nosotros estamos muy firmes en los paso que estamos dando y disposición de competir por la conducción partidaria que nos llevaron a un aislamiento", agregó.



En estos días también trascendió que Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y operador judicial del macrismo, busca quedarse con la conducción de la UCR porteña y por eso estaría detrás de la interna radical. "Vemos que muchos radicales se fueron apartando del espacio y a partir de Radicales en Cambiemos tienen la vocación de participar de este proyecto político. Varias personas que están cerca del sector de Angelici se manifestaron a favor de acompañarnos", respondió Suárez Lastra.



En diciembre, la UCR nacional elegirá a sus autoridades y sobre esto Suárez Lastra comentó "acompañamos la línea política del radicalismo establecida en las últimas elecciones, acompañar el proyecto político de Cambiemos. La misma postura de Mario Negri y de Ernesto Sanz. Será un proceso abierto que discutimos en todo el país".