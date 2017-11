“La clave es que logremos tener un gasto público más bajo”

Luego de una semana cargada de anuncios en materia tributaria, el ex co-conductor del programa Odisea Argentina y actual titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne , brindo una entrevista mano a mano con su amigo Carlos Pagni.

En la entrevista se abordaron diversas cuestiones impositivas, laborales y jubilatorias, ejes del proyecto de ley ómnibus que el Gobierno presentó al Congreso , en el que se pusieron sobre la mesa las modificaciones que la gestión Cambiemos planea realizar en el sistema fiscal.

“Tenemos Impuestos muy malos con déficit muy altos, por lo que ninguno de estos temas puede ser analizado de forma independiente en este momento estamos pensando en nuevas medidas para que todo funcione correctamente", respondía el Ministro sobre la actual situación del país.

“Debemos bajar el gasto y por eso tenemos la Ley de Responsabilidad Fiscal donde el gasto no puede crecer por encima de la Inflación. En este 2017 por primera vez el tema del sector público va a bajar mucho. El 33% es donde queremos llegar en 2023. Hoy con este nivel estamos como algunos países europeas que no necesitan crecer muy rápido. La Argentina no va a llegar a un nivel de desarrollo muy alto por lo que nosotros queremos una economía que crezca por encima del 3/ 4 %”, confesó Dujovne.

“Tenemos Impuestos malos y mucho déficit. Este camino gradual con muchos objetivos nunca se generó aquí en el país", añadió el Ministro.

Luego, el entrevistado habló sobre el Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. “Fue todo un año de trabajo donde discutimos con las provincias hasta lograr un acuerdo consensuado. Las provincias saben qué es exactamente lo que queremos hacer nosotros”, respondió Dujovne.

El Ministro explicó también que en esta Reforma Tributaria las provincias no pierden recursos y que se busca lograr que ellas se comprometan a una reducción de los Impuestos extorsivos que tienen. Además, se necesita que el peso de Ingresos Brutos baje porque este Impuesto no existe en ningún un país del mundo y se va acumulando en cada etapa de la producción. “Las provincias saben que este Impuesto es malo, pero la mala noticia es que tienen una limitante fiscal”, remarcó Dujovne.

Además, el Ministro destacó que las provincias mas afectadas son la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (estas últimas son las clave). Por otro lado, en el resto de las provincias en muy importante que se pueda unificar un esquema único de alícuotas.

“La Argentina tiene el Pacto Fiscal del 93 que va a regir el 1/01/2018 a menos que se suspenda de nuevo... En ese pacto hay muchos sectores gravados con Ingresos Brutos que pasarían a estar exentos y hay un mutuo interés en resolver este problema. La clave de la bóveda de todo este problema es que logremos tener un nivel de gasto público más bajo. De un 41% A 33% en 2023 el Gasto Público va a bajar”, dijo el Ministro.

“El shock de obra pública ahora se hace con los micro recursos que se usaban antes. Si anteriormente se hacía una obra que no iba a ningún lugar, ahora se hacen cosas que sirven como el metrobus que cambia la vida de las personas. El impacto es mucho más grande en comparación a lo que se hacía antes”, añadió el entrevistado.

Otra cuestión importante durante la entrevista estuvo vinculada con la fuerte discusión del fondo del Conurbano. Según Dujovne, este gran problema muestra las dificultades que tienen los argentinos de hablar sobre temas comunes. “Creo que el problema del Conurbano tiene que enfrentarlo todo el país y todos tenemos que encontrar una solución y hacer un gran esfuerzo”, finalizó el Dujovne.

Por otras parte, el entrevistado aclaró que los cambios impositivos empeorarían la formula existente en relación al Sistema Previsional.

“Nosotros pensamos que en la Argentina la inversión es un tema fundamental y otros Gobiernos han pensado esto de forma similar, pero muchos no fueron solventes… la única manera de asegurar que este proceso sea mantenido es ser solvente”, finalizó el Ministro de Hacienda en la entrevista efectuada por el periodista Carlos Pagni.