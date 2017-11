“El oficialismo no quiere una justicia independiente”

Antes de iniciar su intervención en el programa La Mirada de Roberto García, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo aclaró “Quiero dejar algo en claro, porque si uno cuenta como es el procedimiento en claro automáticamente es kirchnerista, y si está a favor de lo que se hizo, eres del PRO”, para empezar a dar sus opiniones sobre los últimos hechos judiciales que se han suscitado en la Argentina.

Fue tajante en cuanto a sus opiniones en contra de los jueces del Estado, “vienen haciendo muy buena letra desde el 10 de diciembre”, y siguió “los jueces son siempre oficialistas, ellos son tiempistas, se manejan siempre dentro de determinado paso de tiempo, mientras hay poder son oficialistas”.

Del mismo modo, Rizzo enfatizó al periodista Roberto García sobre “dos grandes mentiras”, “la primera es que los jueces piden independencia, pero nunca se dan cuenta que son independientes, y la segunda mentira es que todos queremos justicia independiente, pero solo cuando somos opositores. El oficialismo no quiere justicia independiente”, argumentó el presidente del Colegio Público de Abogados de CABA, y aseguró que esta postura es “desde la época de Julio César”.

Rizzo admitió que ha prestado su colaboración a Cambiemos, pero que ha tenido que “salir a decir” lo que está mal. “Cuando pusieron lo de un ministro por decreto en la Corte había que salir a decirlo, porque lo que está mal antes, está mal ahora”, sentenció.

En cuanto a la detención de Amado Bodou, Jorge Rizzo calificó el proceso como “un exceso”: “Muchos hubiéramos querido que Bodou vaya a indagatoria hace mucho tiempo, pero lo que pasó el viernes es un exceso, es un exceso por la filmación, por hacerlo dentro de la casa y que se difunda públicamente, yo he visto muchos casos personas que salen detenidas, esposadas, con la cabeza tapada o con la gorrita, pero no había visto nunca en 30 años de profesión un tipo dentro de su propia casa”, y le echó la culpa a la prefectura y al personal del juzgado por la filtración del video del ex vicepresidente de la Nación.

Asimismo, criticó al juez federal Ariel Oscar Lijo, “Lijo hizo en 4 días, en 96 horas, lo que no hizo en 5 años y eso es lo que nos deja pensando a todos”, y agregó que no solo el fuero penal es el que trabaja con cierto atraso, sino también el fuero contencioso administrativo, “están todos contentos con el fuero contencioso administrativo, se porta bien”, ironizó.

En cuanto a la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó también plasmo su opinión y dijo que “ella se quiso ir, en 24 horas le salió la jubilación, cerró, es lo que le ofrecieron y yo creo que no debía ni podía seguir”. Además comentó que a su juicio, el procurador tiene que estar alineado con el Presidente de la Nación, “el día que se va el presidente, se tiene que ir el procurador”.

El periodista Roberto García el preguntó también sobre la disputa entre la diputada Elisa Carrio y el juez Ricardo Lorenzetti. “Yo realmente no lo sé y Lorenzetti tampoco lo sabe, o por lo menos es lo que a mí me expresa… él no tiene idea de por qué Carrió se la tomó con él”, le respondió.

Por último, García le habló a Rizzo sobre la figura de operadores judiciales, que existen desde el tiempo del mandato de Carlos Menem, ¿ahora también hay operadores? le preguntó, a lo que Rizzo respondió, “supongo que debe haber, siempre los hubo y supongo que los va a haber siempre, pero hay operadores que operan a la luz del día… Lilita Carrió, que dice “metan preso a este, metan preso al otro”, eso también es operar”, puntualizó.

CEFERINO REATO: en programa Intratables, cruzó a Vilouta pago por Macri, dejo muda a Ocaña y le pegó duro al Gobierno y a la Justicia pic.twitter.com/icaGLMbA6y — Renzo Franco © (@franco5559) 3 de noviembre de 2017