100 años de una ficción de color rojo

Vladimir Lenin y su gente no cumplieron lo que prometieron hace 1 siglo. La Revolución derivó en la URSS, implosionada por desaciertos propios, fragmentada por la incapacidad de conseguir bienestar, y que derivó en muchos países, comenzando por la Federación Rusa, donde no se reivindica a Lenin ni a sus continuadores. La Revolución fue una estafa a los súbditos del zar Nicolás II, que le sirvió a Alemania y a los bolcheviques que anhelaban poder personal, y marcó una continuidad de autoritarismo que todavía no concluyó. Sin embargo, es bueno leer otras opiniones:

Por Urgente 24 Martes 07 de noviembre de 2017 8:44 hs