Glait no es Farinella: Felicitó a Boca y pagó la apuesta

Según los colores del corazón, este martes 7/11 puede o no ser un "Feliz día del periodista deportivo".

Seguramente, Guido Glait y Leonardo Farinella no tengan mucho para festejar pero, al menos, el primero fue más caballero para con el triunfo de Boca por dos tantos contra 1 frente a River, en el Monumental.

Mientras Farinella decidió ir directamente al choque contra el público 'xeneize' desde su columna en el diario Olé -el pasado lunes 6/11-, Glait aceptó la derrota, felicitó a Boca, luego a Edwin Cardona por el "golazo" de tiro libre y pagó su apuesta al aire de TyC Sports, en No todo pasa.

"Fue un muy buen partido de Boca. Quiero felicitar a Cardona porque me puso la tapa. Cuando hizo el gol sentí un escalofrío en todo el cuerpo, un estado de anestesia total. Para que se entienda mejor: experimenté la sensación de muerte, fui Víctor Sueiro. Vi la muerte. Les puedo contar: es una pantalla negra con una lucecita blanca en el medio titilando. Eso es lo que sentí", comenzó.

Con Daniel Mollo riendo a carcajadas y tomándolo del brazo para que muestre a la cámara el oscuro boxer que llevaba puesto, Glait se paró, enfrentó al panel boquense integrado además por Matías Bustos Milla y Lucas Beltramo, quienes grababan el momento con sus smartphones, y disparó entre risas: "¡Váyanse a la c... de su madre!".

En tanto, Farinella continúa recibiendo memes y comentarios irónicos por parte de los "bosteros". Se trata de los comentarios que deslizó en su columna 'Un sólo grande': "Hay que desensillar hasta que aclare. River jugó con el corazón herido contra un equipo chico que salió a empatar haciendo tiempo descaradamente desde el minuto uno. Sinceramente, no parecía Boca. Algo les debe haber pasado o se asustaron con el marco del Monumental. Porque el equipo que gana todos los partidos del campeonato seguramente no fue el que salió a tratar de no perder el clásico. Habrán jugado con suplentes".

En River, piden la cabeza de Lux y Casco; en Boca, a Guido Glait en boxer

Furioso por la durísima derrota en una semana muy particular (por la eliminación de la Libertadores a manos de Lanús, por 4 a 2), el periodista también pidió la cabeza de Lux y Casco: "Si Batalla había generado con sus errores la decisión de reforzar el puesto, la llegada de Lux no sólo no solucionó el problema sino que lo profundizó. Lamentablemente. Por más que uno quiera a jugadores como Poroto, a la hora de la evaluación hay que tratar de despejar lo sentimental. Y Casco va mejor de lo que vuelve y últimamente está pagando errores con goles".

JAJAJAJAJAJA miren esto por favor, es la mejor semana de mi vida. Gracias Farinella pic.twitter.com/WRhOkjjORZ — Lucas Preval (@LucasPreval) 6 de noviembre de 2017

La columna de Farinella de hoy es bien de lloron, mal perdedor y mediocre, es bien de river — Leandro (@Leandro_IvannLR) 6 de noviembre de 2017

Recuerdenle a Farinella que ese "arbitro que juega para los tramposos" es el que no cobró este penal pic.twitter.com/3Wtfm3X4Rw — El Sospechador ¬¬ (@christian10ycap) 6 de noviembre de 2017