Reforma tributaria: El camino es el correcto, pero no evita la polémica

El último informe de Fundación Capital, de Martín Redrado, hace un análisis sobre la reforma tributaria que enviarán al Congreso, que según sostiene parte de dos objetivos a priori contrapuestos en la medida que se desea bajar el déficit al mismo tiempo que reducir la presión tributaria. Si bien no se conoce la 'letra chica' del proyecto, ni los alcances o los tiempos de implementación, el mismo se basa en la información suministrada por el ministro Nicolás Dujovne. Comienza con las modificaciones más importantes para el sector empresario:

- la de las contribuciones patronales: "Éstas incluirán un mínimo no imponible (MNI) que se irá incrementando hasta alcanzar los $12.000 en 2022. Como contrapartida, se eliminaría el esquema que actualmente reduce las cargas patronales a mayor distancia de Buenos Aires, otorgando crédito que puede descontarse luego del IVA. También se unificarían de manera gradual las dos alícuotas de 17% y 21% vigentes actualmente en una de 19,5% para todas las actividades. En este sentido, considerando el salario promedio del sector privado en cada provincia, si el esquema estuviese implementado en su totalidad al día de hoy, Buenos Aires se vería beneficiado, Jujuy presentaría una leve reducción de las cargas, mientras la imposición aumentaría en Tierra del Fuego. Esto se debe a que las provincias del sur se verían afectadas por perder el esquema de descuentos por distancia geográfica, al mismo tiempo que tienen salarios más elevados que el resto del país, lo cual acotaría el impacto de la creación de un MNI. Así, estos impactos diferenciales según la región afectan no solamente a las empresas que operan en cada zona, sino también a las propias provincias al alterar la relación entre costos laborales entre jurisdicciones. Además del impacto diferencial según ubicación geográfica, al eliminar el tope a las contribuciones vigente en la actualidad y simultáneamente crear un mínimo no imponible, el proyecto favorece a las empresas con empleados de menores salarios".

- En cuanto al avance contra los distorsivos impuesto a los sellos y a los ingresos brutos, a la vez que permitir descontar de ganancias el impuesto al cheque, sostiene:

"Vale mencionar que los primeros dos tributos representan más del 75% de la recaudación provincial. Respecto al impuesto al cheque, además de coparticiparse el 30% de su recaudación, la modificación planteada reduciría la recaudación de ganancias al permitir usar el gravamen como pago a cuenta. A su vez, el impuesto a las ganancias en un 10% se utiliza para integrar el fondo del conurbano, otro de los temas actualmente en discusión. Es decir, este aspecto de la reforma requerirá de negociaciones con las provincias, y quizás también podría demandar del aporte de fondos nacionales para zanjar diferencias. Por su parte, las modificaciones en los impuestos internos que afectan a bienes específicos también son amplias. Quizás lo más controversial de estos cambios es que afectan a algunas producciones sensibles de economías regionales, como es el caso del complejo vitivinícola".

- El punto de gravar la renta financiera causó una importante polémica. Al respecto, sostiene:

"(...) se contempla gravar la renta financiera con una alícuota del 15% para rendimientos provenientes de instrumentos en moneda extranjera o indexada, y una alícuota del 5% para rendimientos provenientes de instrumentos de renta fija en pesos sin cláusula de ajuste. Vale mencionar que se examina elevar esta alícuota, según las condiciones económicas imperantes (hasta alcanzar convergencia con la alícuota del 15%). En detalle, se plantea gravar la renta financiera a las personas físicas sobre el excedente respecto de un rendimiento mínimo no imponible de $52.000 anuales. Es decir, sólo pagarían aquellos que obtengan ganancias por encima de este monto.

(...) Resulta interesante notar que un incremento en la tasa de interés del orden de los 50 puntos básicos, equivalente a una tasa del 20,5% TNA, le compensaría el monto perdido por el pago del impuesto a la renta financiera a aquellos inversores del ejemplo. Similar es el caso para quienes cuenten con Lebacs. Debe señalarse, no obstante, que en un contexto de nominalidad en baja, es posible que las tasas de interés comiencen a descender, mientras la alícuota de la renta financiera en pesos posiblemente vaya incrementándose hasta llegar al 15%. Así, el peso de este nuevo gravamen sobre el rendimiento de los activos se iría ampliando. Bajo los supuestos de una tasa nominal del orden del 20% para los plazos fijos y del 28% para las Lebacs, tomando una alícuota del 5% y considerando sólo los plazos fijos y las Lebacs en manos de personas físicas, la recaudación por este impuesto alcanzaría como máximo un 0,12% de la recaudación actual o un 0,03% del producto. Vale mencionar, que el cálculo sobre los títulos del BCRA se encuentra sobreestimado, pero no estamos considerando el ingreso de la renta financiera de los bonos en pesos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que a este cálculo debe adicionársele los montos provenientes de la aplicación de la alícuota del 15% sobre los rendimientos provenientes de instrumentos en dólares o indexados. De cualquier modo, puede advertirse que el monto que se recaudaría por este impuesto a priori es más bien acotado, tratándose su inclusión en el proyecto de reforma de una cuestión más de equidad (personas físicas vs. jurídicas, gravar el trabajo vs gravar los rendimientos) y de poner en agenda un tema".

Luego de advertir sobre los efectos que podrían tener algunos impuestos sobre la inflación, y sobre algunas economías regionales, el informe concluye que " la reforma apunta en términos generales en el sentido correcto, buscando disminuir distorsiones y generar mejores incentivos para invertir, además de ir reduciendo gradualmente la presión fiscal, en el contexto de las limitaciones que impone la actual coyuntura. Sin embargo, para tener efectos sobre la competitividad, se debe reducir ingresos brutos e impuestos a los sellos . Además, resta conocer la letra chica del proyecto y cómo quedará finalmente luego de pasar por el Congreso".

Tanto el gravamen sobre la renta financiera, como los impuestos "sectoriales" y la relación Nación–provincias, "prometen una discusión intensa".