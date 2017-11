Univisión, ¿la tentadora propuesta que Patricia Janiot no dejará pasar?

La periodista y conductora colombiana Patricia Janiot anunció que "tras 25 años en la pantalla de CNN en español, dejará la señal" por una propuesta que no puede desaprovechar. Si bien no se confirmó, rumores periodísticos indican que la ex modelo de ascendencia argentina estaría por formar parte del staff de Univisión.

