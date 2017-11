100 años de comunismo y Victoria's Secret en China

Curioso: noviembre recuerda los 100 años del arribo de los bolcheviques comunistas al poder. Los comunistas chinos de Mal Tse Tung fueron imitadores de los soviéticos (se enteraron porque un intelectual y periodista chino llamado Li Dazhao escribió un artículo titulado "Triunfo de los bolcheviques en Rusia". Dato: el leninismo fue mucho más decisivo para China que los escritos de Karl Marx o el estalinismo).

No obstante, así como Vladimir Putin carece de vinculación ideológica con los del Politburó de la ex URSS, el casi todopoderoso Xi Jinping nada tiene que ver con los que hicieron la Larga Marcha de octubre de 1934.

Pero, a diferencia de Putin, quien creó su propio partido Rusia Unida, Xi Jinping comanda el Partido Comunista Chino, el mismo que hizo la terrible Revolución Cultural pero que hoy día conduce una sociedad casi capitalista. En ese marco, desembarca Victoria's Secret en Shanghai mientras transcurre la China Fashion Week.

A los 29 años, Liu Wen (1,79 m) es la primera supermodelo china de alcance internacional. Representada por la agencia Marilyn, ha desfilado para Burberry, Givenchy, Chanel, Tom Ford, Proenza Schouler y Tommy Hilfiger. Wen llegó a acumular un récord de 74 desfiles entre Nueva York, Londres, Milán y París durante la temporada de otoño/invierno 2009, seguidos de 70 en la de primavera/verano 2010. Además, 15 portadas internacionales de Vogue.

De 19 años, Estelle Chen (1,78), nacida en China pero criada en Francia, ha desfilado para Dior, Fendi, Louis Vuitton, Kenzo, Miu Miu y Loewe. Chen -que habla francés, inglés y mandarín, y es pianista- quiere cursar Económicas en la HEC de París.

Ming Xi tiene 28 años (1,78 m), estudió en la Universidad Donghua de Shanghai y fue descubierta en 2009 a través de un concurso de televisión, pero trascendió en 2010 desfilando para Givenchy. Desfila con regularidad en el prêt-à-porter de Chanel y participó en un spot de la reciente colaboración L’Oréal x Balmain.

Shu Pei tiene 27 años (1,78 m), y también es actriz. Representada por la agencia Next Management en 2007, fue revelación en septiembre de 2008, cuando desfiló para Dior, Hussein Chalayan, John Galliano y Vivienne Westwood. Es portada de ediciones de Vogue desde entonces. En 2011, Pei fue imagen de Vera Wang, y en 2012, comenzó con Victoria's Secret. Es la imagen de la campaña primavera/verano 2017 de Swarovski, junto a Karlie Kloss. en 2015 rodó su primera película, Oh My God, dirigida por Leste Chen. En enero fue mamá y está regresando a la pasarela de Victoria’s Secret.

La Semana de la Moda de Beijing, que comenzó el 29/10 finalizó el 07/11, y ofreció una valiente mezcla de lo antiguo y lo moderno: en una pasarela, los vestidos fueron embellecidos con sellos, estampas, collages y diseños en relieve típicos chinos. Entre los sellos usados estuvieron los que representan el dragón imperial y la Gran Muralla. "Es un diálogo entre la historia moderna y la moda", dijo el diseñador Liu Tieyi.

Y antes fue la de Shanghai. Vivienne Westwood abrió la temporada SS12 de Shanghai, y los organizadores de la semana esperan que la ciudad supere a Tokio y Seúl como capital de la moda de Asia.

Casi la mitad de todos los artículos de lujo del mundo, 46% para ser exactos, son comprados por chinos. Las tiendas de lujo de todo el mundo emplean personal de habla china para atender a los innumerables turistas que cruzan sus puertas. Cada tienda de alto costo en el planeta depende de los nuevos ricos trotamundos de China para pagar sus cuentas, y las marcas de lujo han invertido tanto en el país que la idea de otra desaceleración económica hace que los ejecutivos se estremezcan.

Cuando los compradores chinos reprimieron sus gastos en 2015, el CEO y Director Creativo de Burberry, Christopher Bailey, tuvo que recibir un recorte salarial del 75% para compensar las abruptas ventas de la marca.

No es solo el poder adquisitivo lo que convierte a China en el consumidor de moda más poderoso del planeta. Es el taller del mundo, el país que tiene el teléfono en el bolsillo y la ropa en la espalda. El truco "Haz que USA vuelva a ser grande" del presidente Donald Trump prometió recuperar muchos de los innumerables empleos que se han subcontratado a China en los últimos años. Eso no cambiará el hecho de que casi todos los fabricantes del planeta han incorporado a China a su cadena de suministro de una manera u otra, y las marcas de moda no son una excepción.

La fabricación de China podría haber creado una enorme cantidad de riqueza en el país, y al igual que las clases medias emergentes en todo el mundo en desarrollo, verse gastando su dinero es una señal vital de éxito, de ahí todas las compras de lujo. La nación más poblada del mundo ahora está flexionando sus músculos en el exterior: China está invirtiendo en vastos proyectos de infraestructura en más de 60 países, desde una planta de energía nuclear en el Reino Unido hasta el primer ferrocarril eléctrico transnacional de África. Ah, y su armada actualmente construye islas en el medio del Mar del Sur de China para reclamar la propiedad de las vías marítimas que transportan un tercio del transporte marítimo mundial.

Si China consume, produce y exporta una cantidad tan grande de ropa, ¿por qué seguimos usando ropa diseñada en USA, Europa y Japón? ¿Por qué no estamos viendo marcas de moda chinas en tiendas de todo el mundo? Eso es lo que se están preguntando en China, explicó HighsNobiety.