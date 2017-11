Desde Moscú, Mascherano ya pide un grupo accesible en el sorteo Mundial

Ya pasada la penosa clasificación al Mundial de Rusia 2018 frente a Ecuador por 1-3 en la altura de Quito por el partido que correspondió a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina que dirige Jorge Sampaoli realizó este martes (07/11) su primera jornada de entrenamientos para los dos partidos amistosos que animará frente al equipo local, el sábado (11/11), y ante Nigeria, el martes (14/11).

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección entrenó en una cancha auxiliar del Spartak de Moscú, con muy buen ánimo y optimismo, a pesar de las bajas temperaturas.

La competencia más importante del fútbol se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio. Este fin de semana inicia el camino de ‘la albiceleste’ en el estadio Olímpico de Luzhnikí, escenario que albergará la final del Mundial.

Bajo las órdenes de Sampaoli, los jugadores realizaron ejercicios y pruebas tácticas.

Por otro lado, el plantel se completó con las llegadas desde Argentina de Cristian Pavón, Darío Benedetto, Enzo Pérez y Fernando Belluschi. El miércoles (08/11) completarán su primer entrenamiento junto con el resto del equipo.

En medio de los entrenamientos, Javier Mascherano, confesó este mismo martes que muchos futbolistas hubieran “dado un paso al costado” en la Selección si no se lograba la clasificación al Mundial de Rusia. Inclusive, puso en duda la continuidad al frente del plantel del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, que apenas tenía un puñado de partidos oficiales.

“Esperemos que el grupo sea accesible”, reconoció Javier Mascherano. Habrá que esperar hasta el 1° de diciembre para conocer a los rivales. El evento se llevará a cabo en el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú, y la albiceleste será uno de los cabezas de serie.

“Un Mundial se empieza de mayor a menor y esperemos evitar a España porque es una Selección muy incómoda para nosotros y está dentro de las posibilidades”, manifestó la figura de la Selección argentina en diálogo con Sportia.

Por otra parte, admitió que “hay una liberación después de la clasificación” a Rusia 2018. “Quedar afuera del Mundial hubiese sido un palazo. Pero si no corregimos no hacemos autocrítica, estamos en el Mundial pero seguimos en el mismo lugar”, expresó. En ese sentido, declaró que “si no íbamos a Rusia, muchos hubiésemos dado un paso al costado. Habría empezado otro ciclo, con otra generación de futbolistas, y no sé si con otro cuerpo técnico”.

Finalmente, Mascherano se refirió a su compañero en el Barcelona y la Selección, Lionel Messi, y ponderó la gran oportunidad que tiene de entrar definitivamente en la historia grande del fútbol. “Messi va a tener otra oportunidad en el Mundial. Esta es quizás la gran chance”, opinó.

Una probable formación para el primer partido sería con Sergio Romero; Federico Fazio, Javier Mascherano y Nicolás Otamendi; Eduardo Salvio, Ever Banega o Enzo Pérez, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi, Sergio Agüero y Alejandro Gómez.