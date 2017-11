Michetti justificó a Caputo y pidió "modificar el sistema financiero internacional"

La vicepresidente Gabriela Michetti defendió al ministro de Finanzas, Luis Caputo, luego que se conociera su participación en sociedades offshore antes de ejercer la función pública. “Es una persona absolutamente correcta”, dijo en declaraciones al diario El Tribuno de Jujuy.

La titular del Senado señaló que el funcionario “como asesor financiero de empresas no necesariamente no podía hacer ese tipo de asesoramiento -y si además eran sociedades de las que él formaba parte- tampoco, salvo que no la hubiese declarado”.

Según Michetti, Caputo tiene “argumentos claros para defenderse” y además expresó que “Luis es una persona que ha dejado de ganar mucho dinero como asesor financiero para pasar a ser un funcionario público que ayuda a la Argentina a salir adelante”.

Michetti consideró que “asesorar a alguien para que trabaje con sociedades offshore no necesariamente es ilícito, lo que sí es ilícito es no declararlas. Esas cosas son las que justamente el mundo tiene que corregir, porque todo lo que tiene que ver con el sistema financiero mundial no ha sido transparentado”.

“Si la investigación que se pueda hacer sobre este tema, y lo que él diga en relación con la justificación de la cuestión, dan todo bien, me parece que realmente no hay por qué cuestionar ese tema de las sociedades offshore”, agregó.

La vicepresidente insistió que “lo que sí hay que hacer es una modificación del sistema financiero internacional que tiene un montón de cosas que no funcionan bien y que la mayoría de los países del mundo quieren cambiar. Incluso él (Caputo), que ahora está del otro lado del mostrador, se da cuenta que claramente eso es algo que tenemos que cambiar desde el Estado”.

“No creo que sea un problema. Me parece una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio”, finalizó.

Cabe destacar que según documentos filtrados por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto con el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en lo que se ha llamado 'Paradise Papers', Caputo quedó involucrado como ex administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en islas Caimán y el estado paraíso fiscal estadounidense Delaware, según documentos de Appleby, un estudio jurídico de islas Bermudas especializado en crear offshores, y con sedes en islas Caiman y Hong Kong; y de Asiaciti Trust.Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, controlante de Alto Global Fund.

Caputo también manejó Alto Global, y estas empresas controlan Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. También crearon Noctua International WMG, y Lacrosse Global Fund Services, que en la Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL. El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”.

En su defensa, Caputo aseguró que se desvinculó de los fondos –que no figuran en su declaración jurada– antes de ingresar a la función pública.