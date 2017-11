Debate Boudou: alivio y justicia tardía o crueldad y persecución

Sigue el debate sobre la detención de Amado Boudou y la difusión de las imágenes del momento de su arresto. La cuestión es ardua porque no sólo involucra cuestiones del proceso judicial sino también un ineludible entramado político detrás. A nadie escapa las dos denuncias presentadas contra el juez Ariel Lijo en el Consejo de la Magistratura por sus demoras en las causas que hace años que tiene en sus manos y la suspensión del camarista Eduardo Freiler, de lazos con su hermano ‘Freddy’, apuntado como un operador judicial. Luego está el uso de la prisión preventiva, ya inaugurado en el caso de la detención de Julio De Vido según la visión que tiene de esa herramienta la Sala II de la Cámara Federal. El tema divide aguas entre los hombres del derecho. Por último, está el debate de la difusión de las imágenes del arresto de Boudou en su casa, cuestión que el Gobierno ahora dice que investigará. A quienes hablan de derecho a la intimidad se les recuerda el caso de Luis Patti en camilla escuchando una sentencia o la más cercana detención del ‘Pata’ Medina en su casa fumando narguille.

Para empezar el cruce de opiniones, esta mañana el ministro de Justicia Germán Garavano sentó la posición del Gobierno nacional: “Es una detención legal,” afirmó, refiréndose al ex vicepresidente Amado Boudou, aunque cuestionó la difusión de las imágenes del operativo al sostener que "las fuerzas de seguridad y la Justicia lo deben evitar”.

En diálogo por radio La Red, Garavano dijo que la legalidad de la detención de Boudou “es diferente a la decisión que tomaron en la difusión de las imágenes” y, en este sentido, aseguró que “el juez y el Ministerio de Seguridad están investigando."

Aquí surge una confusión que el Gobierno no aclara. Si Patricia Bullrich autorizó la difusión de las imágenes que tomó la Prefectura -fuerza que responde a la ministra- es porque alguién le dio el 'Ok' para eso o de lo contrario fue su propia motivación. Sin embargo ahora el Gobierno anuncia una investigación...

La abogada Natalia Volosin (magíster en Derecho-Yale) en el portal Inbobae escribió las razones por las cuales Boudou debía estar detenido:

El análisis de su detención sólo debe obedecer a razones jurídicas objetivas.

La orden de detención de Boudou apela a dos fundamentos distintos. Por un lado, utiliza el nuevo estándar interpretativo que estableció la Sala II de la Cámara Federal al indicarle al juez Luis Rodríguez que debía detener al ex ministro Julio De Vido en la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Allí se había indicado, con acierto, que, para determinar los riesgos procesales, no basta con evaluar el arraigo o el modo en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso. Es por ello que el argumento de que Boudou siempre estuvo a derecho en las causas judiciales es insuficiente para atacar su detención.

Sobre la obstrucción del proceso, Volosin menciona: “la complejidad de la maniobra y su significación económica, incluyendo un sofisticado entramado societario nacional e internacional; el alto cargo de influencia que ocupaba Boudou en el Estado nacional; y las tachaduras, las raspaduras, las enmiendas, etcétera advertidas por los peritos de la Corte Suprema en los libros de las sociedades que usaron para cometer los delitos”.

Pero también cuestiona el accionar de Lijo: “las dificultades para el recupero son consecuencia de la pasividad del juez (…) la detención no evita el posible desapoderamiento de los bienes ni garantiza su recupero. Para evitar que los activos se pierdan antes de la condena, la legislación prevé medidas cautelares patrimoniales que pueden adoptarse antes del procesamiento e incluso antes de la indagatoria”.

Del lado K, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni planteó la cuestión del abuso de la prisión preventiva en la detención de Boudou: "no está dentro de las normas procesales", dijo días atrás.

"La prisión preventiva o detención efectiva de ex funcionarios que tienen más de dos años de toda función pública, con el argumento de que pueden perturbar la investigación, como se está usando con Milagro Sala, De Vido, o ahora Boudou, independientemente de que se investigue si cometieron delitos, no tiene sentido. La prueba es documental, se secuestra la prueba documental y listo. ¿Quién va a interferir?", se preguntó el ex magistrado.

"Son fundamentos falsos en todos estos casos. Se maneja la prisión preventiva como pena anticipada”, agregó.

La filtración de imágenes:

El jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai se alineó este martes 7/11 con Macri en el rechazo a la difusión de imágenes del arresto: "No me gustó ver la filtración de las imágenes de Boudou detenido. Sí que la Justicia avance y, si debía estar detenido, que esté".

Margarita Stolbizer habló de show: "Todos celebramos estos episodios, pero hay demasiado show".

"No nos quedemos con el show" pidió la diputada nacional del GEN a la vez que consideró que es "un dato positivo" que la Justicia avance en la investigación de causas por corrupción, pero al mismo tiempo pidió "condenas" y que "devuelvan lo robado".

El periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos defendió el uso de las imágenes como una forma aleccionadora: “A mi me dio una sensación reparadora, Yo respiré. Fue un alivio, La Justicia es eso, un alivio. Y de inmediato salieron a gritar: ‘Está descalzo. Lo humillaron’. No lo puedo creer”, manifestó.

“Es necesario que los chicos vean eso (la detención de Boudou). Boudou que evadió la Justicia, ahora para muchos está preso demasiado rápido. Nos acostumbramos a que los jueces detengan 20 años después, cuando ya no hay pruebas”, agregó.

“Ahora lo caníbales dicen que no hay estado de derecho. Ni los chorros son tan frívolos”, concluyó.

Su excompañero, Ernesto Tenembaum escribió este martes una columna en Infobae donde abordó la cuestión y recordó que él festejó con Lanata el arresto de Domingo Cavallo pero ahora parece de otra opinión. En su columna “Boudou en pijamas: apuntes sobre la crueldad”, el periodista plantea que “la condición humana tiene rasgos maravillosos y otros que, en verdad, no lo son tanto. La reverencia al poderoso y el impulso de patear al caído, que suelen ir combinados, forman parte del segundo conjunto”.

Tenembaum repasa otras opiniones como las de Juan José Campanella: “Francamente, no produce risas ni alegría este festival de fotos humillantes". Y Hugo Alconada Mon: “Mientras más horas pasan, menos me agrada la difusión de las imágenes y video de Amado Boudou, esposado y descalzo; un virtual escrache…".

“La sucesión de detenciones de kirchneristas sin condena previa es uno de ellos. Mucha gente tiene todo el derecho a sentirse conmovida por lo que está ocurriendo: especialmente quienes denunciaron lo que ocurrió en momentos difíciles a un altísimo costo personal”, opina Tenembaum que recuerda: “Nadie es el dueño de la verdad en estos temas. Algunas personas han recordado en estos tiempos la manera en que varios periodistas, entre ellos el autor de esta nota, celebraron las detenciones sin condena de Carlos Menem y Domingo Cavallo, hace quince años”.

El periodista Carlos Pagni se sumó a los cuestionamientos a lo que apuntó la "doctrina De Vido-Boudou", inaugurada por la Sala II de la Cámara Federal, según la cual un funcionario o ex funcionario le cabría prisión preventiva porque sus contactos obtenidos en la función pública le permitirían entorpecer la investigación: “a la Justicia no se le ocurrió que estaba en mejores condiciones para alterar la prueba cuando tenía el poder, cuando era vicepresidente".

En el peronismo los gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Salta Juan Manuel Urtubey dijeron que no hay que interferir. Aníbal Fernández reclamó a dirigentes de su partido dejar de "hacerse los pelotudos" en línea con dichos de Luis D’Elía que usó el mismo insulto hacia Cristina Fernández, quien se pronunció indirectamente a través de un documento que difundió Unidad Ciudadana denunciado un Estado de Derecho en riesgo.