Cristina le pidió disculpas a un periodista

Cristina Fernández le tuvo que pedir perdón al periodista y escritor Mempo Giardinelli, tras calificarlo como "intelectual radical".

Sucede que Mempo publicó una columna en Página/12 aclarando que no se consideraba un “intelectual radical”, tal como lo había definido la ex jefa de Estado en un reciente mensaje en Twitter, al recomendar una nota suya. "Me obliga a clarificar amablemente lo que considero un error de información", escribió el periodista. Y agregó que no es "ni radical ni peronista –ni tampoco 'intelectual UltraK' como me etiqueta Clarín de vez en cuando– simplemente acompañé desde el llano las mejores políticas de Néstor y las suyas con lealtad y, es cierto, con mucha autonomía".

Tras esta aclaración, Cristina recogió el guante y le pidió "disculpas" a través de su cuenta de Twitter, ahora definiéndolo como "reconocido intelectual nacional y popular...".