"El testigo E es falso y los Maldonado dicen lo que les conviene"

Entrevistado por la revista Noticias, el consultor de imagen y asesor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba (69), volvió a generar cierta incomodidad por sus declaraciones sin filtro.

El caso Maldonado "nunca movió el amperímetro electoral. Yo estaba seguro que era así, pero igual andaba nervioso que de pronto sea. Que aparezca Maldonado es bueno para el Gobierno, porque demuestra que no se lo había llevado la Gendarmería. Pero en este ambiente raro que hay acá, de fanatismos, se instaló que había sido la Gendarmería quien lo había puesto ahí. Eso no tiene sentido, es la zona más controlada por los grupos armados mapuches, a 120 metros del cuartel de ellos. Aparece de su lado del río".

Preocupado por el impacto electoral, el encuestador de Casa Rosada aseguró que el famoso 'Testigo E' no existe: "Había declarado que él vio cómo lo pateaban los gendarmes y se lo llevaban. Lo que dijo Santana también está demostrado que es falso, no tiene ningún golpe. Es todo falso".

En este sentido, arremetió contra los mapuches: "El cuerpo estaba en un sitio que controlan completamente y que no permitieron que sea rastrillado".

¿El Gobierno no debería haber tenido otro trato con la familia?, fue la consulta del periodista de Noticias, a lo que Durán Barba respondió: "Es una familia militante. Están contra el Gobierno, contra el sistema, y están dolidos por la muerte de un integrante. Como Hebe de Bonafini, que sigue dolida por lo que pasó con sus hijos. No hay como hacerse amigo de ellos. Si Mauricio le manda un saludo, ellos lo van a rechazar igual. No es por el tiempo (de la comunicación o llamada telefónica), es por su ideología. Ellos creen que la Gendarmería lo mató. Yo entiendo totalmente ese mundo: es absurdo tratar de que alguien que milita en una opción que niega la legalidad del Estado diga la verdad. Dicen lo que conviene a su proyecto, como lo hacían todos los enfrentados en la época de la Guerra Fría".

"Patricia es la jefa de la Gendarmería. Tú no puedes separar de sus cargos a gendarmes sin que haya pruebas en su contra. Ella tenía que ser solidaria con sus subordinados, que son la principal fuerza de la lucha contra el narcotráfico y están haciendo un trabajo fantástico. Se jugó por lo que creía verdad. Si Maldonado hubiera muerto en un cuartel, ella tendría que haber volado por los aires. Pero confío en que eso no era así, y le salió bien", cerró.