La presunta demencia del rey Salmán y otras claves de la purga saudita

El fin de semana pasado, la policía saudita arrestó a 11 príncipes, así como a otra docena de otros oficiales y empresarios, bajo la dirección del príncipe heredero Mohammed bin Salman (conocido por sus iniciales MBS) y su padre, el rey Salmán. Nuevas claves explican por qué el príncipe heredero de 32 años -uno de los líderes más jóvenes del mundo-, que se presenta a sí mismo como un reformista que quiere regresar al país a una versión moderada del islam y modernizar la economía para que el país no dependa exclusivamente del petróleo, llevó a cabo una purga en pos de la mayor consolidación de poder de las últimas 8 décadas en Arabia Saudita.

Los expertos dicen que lo que realmente está sucediendo es que el príncipe heredero al trono está encarcelando a potenciales rivales en su camino al poder. "No es la primera sacudida a la Casa de Saúd -dijo Nick Schifrin de PBS Newshour-, pero es la más rápida. Y centraliza el poder de Mohammed bin Salman sobre el Ejército y los servicios de seguridad, que comenzó más temprano este año, cuando reemplazó a Mohammed bin Nayef, el ex heredero al trono."

"Para entender las verdaderas implicancias de los repentinos arrestos -escribió Zack Beauchamp del portal Vox-, hace falta entender un poco sobre la historia reciente de la política real saudita. El rey Salmán asumió el poder en enero de 2015 tras la muerte del rey anterior, Abdullah. Salmán ya era viejo para ser un líder mundial, con 79 años, y no se esperaba que tuviera un reinado definido por una dirección política estrechamente personal. Hay rumores extendidos de que sufre de algún tipo de demencia." En la misma dirección apuntó Vincent Lofaso en el portal EurasiaReview. "El rey Salmán tiene 81 años, y a pesar de que el estado de su salud es confidencial, se cree ampliamente que ha sufrido de pre-demencia, un desorden cerebral que puede ocasionar pérdida de memoria, faltas en el ejercicio del juicio y en completar tareas." Así y todo, aclara, Salmán ha tenido un año ocupado. Ha viajado a Indonesia, China, Malasia, Japón, Rusia. Fue a la Cumbre Árabe en Amán y recibió al Presidente estadounidense, Donald Trump, así como a otros líderes del mundo musulmán en Riad. A pesar de su presunta condición, el rey Salmán ha demostrado ser capaz de gobernar por un tiempo. Pero al encontrarse en una posición tan demandante, transifiró poderes a su hijo, quien hoy es el gobernante de facto y toma las decisiones en lo que concierne a la agenda diplomática, económica y de defensa. También Bruce Riedel del Instituto Brookings escribía en junio que Salmán "sufre de pre-demencia", a pesar de que eso no le haya impedido llevar a cabo sus sendas tareas este año. Sus hermanos han a menudo superado los 90 años de vida.

Hasta el momento, MBS ha sido caracterizado como un "reformista" ante la prensa internacional. Es habitualmente descripto en los medios como una hombre jóven que quiere ingresar a su país en una nueva era. Su discurso público se centra en alejar al reino de la dependencia del crudo y fomentar una rama moderada del islam. "Estamos volviendo a lo que éramos antes -un país de islam moderado que está abierto a todas las religiones, tradiciones y personas alrededor del globo", dijo el príncipe en octubre. "El 70% de la población saudita tiene menos de 30 años, y sinceramente no pasaremos los próximos 30 años de nuestras vidas lidiando con ideas destructivas."

En este sentido, vale remarcar que antes de la purga de este noviembre, hubo otra serie de arrestos masivos a mediados de septiembre que pasó mucho más desapercibida. En ese momento, las fuerzas de seguridad sauditas detuvieron a al menos 20 civiles incluyendo clérigos, activistas, académicos y empresarios, luego de que una figura de la oposición exiliada instara a los ciudadanos sauditas a manifestarse contra el Gobierno, explica Eurasia. Las manifestaciones tuvieron poco apoyo y las fuerzas de seguridad nacional avanzaron con los arrestos de disidentes. Entre ellos estaba el jeque Salman al-Ouda, un clérigo popular con cerca de 14 millones de seguidores en Twitter. En los '90, Osama bin Laden lo había alabado, aunque él criticó los ataques del 11/9. Otro de los detenidos fue Awad al-Qarni, predicador saudita al que se le prohibió twittear en marzo por sus lazos cercanos a los Hermanos Musulmanes, así como por sus provocaciones al orden político en el reino, explica Eurasia. "La única cosa que estos detenidos tienen en común es su oposición a que Mohammed bin Salman se convierta en el próximo heredero al trono de Riad", explica Lofaso. "Se han opuesto abiertamente a las políticas de MBS en Qatar, Yemen, así como a las reformas sociales y económicas que incluyen la privaticación de los activos del estado y la reducción de los subsidios." Y si bien los oficiales gubernamentales dijeron en ese momento que los arrestos habían sido necesarios para evitar que una red de inteligencia internacional desarrollara lazos con las Hermanos Musulmanes y los rebeldes hutíes en Yemen, la realidad es que se trató de una manera de consolidar el poder de cara a la abdicación del rey Salmán y la ascendencia del MBS al trono, agrega Eurasia.

Según Bilal Saab, del Instituto de Medio Oriente, "la agenda de reformas que (MBS) ha encabezado, en su mente, creo, requiere la consolidación de poder. Quiero decir que la vieja Arabia Saudita se fue, esto es tierra de MBS. Por lo tanto, cualquiera que no esté con él en este proceso de reformas y no esté realmente invirtiendo en esto, es básicamente removido", según la dijo a PBS. Aaron David Miller, director del programa sobre Medio Oriente en el Centro Wilson, apunta en la misma dirección, considerando que el primer paso de MBS ha sido "literalmente reprimir a la oposición, mantener el control sobre los servicios de seguridad, enviar mensajes al establishment económico y financiero que de no tolerará o sufrirá oposicón, y hasta intentar cooptar al establishment religioso que aparentemente intenta reformar."

Además de querer ser un reformador hacia adentro, MBS ha asumido una iniciativa política muy agresiva hacia el exterior. Ve a Irán y su influencia creciente en la región como casi una amenaza existencial, explica Beauchamp de Vox, y ha usado casi cada herramienta a su disposición para expandir la influencia saudita a expensas de Irán. Los costos humanos de su guerra en Yemen han sido tremendos. El país sufrió gravemente el bloque y bombardeos sauditas que han destruido hospitales, escuelas y otra infraestructura civil. Cerca de 20 millones de yemeníes necesitan asistencia humanitaria para satisfacer necesiades básicas, de una población de 28 millones de personas, explica Vox. Hoy Yemen es la crisis humanitaria más grande del mundo, eclipsando incluso a Siria. También bajo su mando se llevó a cabo la ofensiva diplomática contra Qatar. Y este fin de semana, explica Vox, la renuncia del Primer Ministro libanés, Saad Hariri, parece también haber sido orquestrada por los sauditas para desafiar a Irán -aliado del grupo terrorista Hezbolá que forma parte de la coalición gobernante en el Líbano-. "Que la renuncia de Hariri sucediera al mismo tiempo que los arrestos en Arabia Saudita, dicen los expertos, no es coincidencia", escribió Beauchamp. "Los sauditas podrían estar envalentonando un conflicto en el Líbano que desangrará a los iraníes y sus aliados como los sauditas en sangrado en Yemen", dijo Colin Kahl, profesor de la Universidad de Georgetown a Vox. Poco después de la renuncia de su aliado político Hariri, el ministro para asuntos del Golfo de Arabia Saudita, Thamer al Sabhan, dijo en una entrevista con Al-Arabiya TV que el gobierno libanés "sería tratado como un gobierno que declaró la guerra a Arabia Saudita".

Pero volvamos a la historia reciente de la política real saudita. La coronación del rey Salmán a sus 79 años desató una lucha silenciosa por la influencia en la dirección del estado saudita entre las ramas que compiten dentro de la familia. MBS emergió rápidamente como el gran ganador cuando su padre lo nombró ministro de Defensa. Sin embargo, históricamente, los hijos de los reyes sauditas han perdido todo su poder e influencia tras la muerte de sus padres, explica Eurasia. Por los que el actual monarca, el rey Salmán, podría estar intentando evitar que eso le suceda a su hijo. Así, padre e hijo parecen embarcados en un viaje de consolidación de poder verdaderamente sorprendente e inédito en décadas recientes, en las que tradicionalmente la toma de decisiones estuvo repartida entre varios miembros de la familia real saudita.

Una última clave: MBS marca el fin del linaje de reyes que descienden directamente del fundador y primer monarca de Arabia Saudita, Ibn Saud, quien estableciera una alianza con Mohammed bin Abdulwahab, padre del movimiento wahabita, cuya influencia aún impregna Arabia Saudita, explica NBC News. Su promesa de "retornar a Arabia Saudita al islam moderado" parece ser un compromiso de romper la alianza fundante entre los clérigos que adhieren a las ensañanzas del predicador del siglo 17, Muhammad ibn Abd-al-Wahhab, y los gobernantes modernos del reino, explica el diario The Guardian. "Ningún líder saudita había estado tan cerca de desafiar el acomodo entre clérigos y gobernantes", escribió Martin Chulov de The Guardian. Lo único cierto hoy sobre Arabia Saudita es que estamos en tierras inciertas.