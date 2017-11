Peligra la causa del GNL y podrían caer las detenciones de De Vido y Baratta

Presuntas inconsistencias en la investigación del juez Claudio Bonadio por la compra con sobreprecios de Gas Natural Licuado (GNL) abren una luz de esperanza para que caiga un pedido de detención que pesa sobre Julio De Vido y al mismo tiempo sea liberado Roberto Baratta, su más estrecho colaborador de cuando era ministro de Planificación de los gobiernos kirchneristas.

Es que quedó bajo tela de juicio el testimonio de un especialistas convocado por el juez federal como perito en el caso por defraudacion al Estado. Se trata del ingeniero David Cohen quien en las últimas horas fue imputado por el delito de falso testimonio a raíz de una denuncia del expresidente de Enarsa, la empresa estatal que estaba a cargo de las compras de GNL. Conocida la noticia de la imputación, la defensa de De Vido la utilizó como fundamento para pedir su excarcelación en el marco de esta causa este martes en una audiencia ante la Cámara Federal.

Según el fallo de Bonadio la "hipótesis delictual" se encontraba probada "a raíz del peritaje" realizado por Cohen "de cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el GNL durante el periodo en cuestión fue a valores superiores a los de mercado" generando un perjuicio contra el Estado estimado en aproximadamente US$ 6.995.926.798.

La fiscal Paloma Ochoa dio impulso a la denuncia que presentó Walter Rodolfo Fagyas, ante la Cámara Federal porteña, y que quedó a cargo del juez Sebastián Ramos. El expresidente de Enarsa denunció que Cohen utilizó un método “deficiente” para “calcular los precios a los que Argentina debería haber pagado el GNL que importó, pues no estaba incluyendo la necesaria variable de la prima o premio y estaba tomando un valor de referencia local de un producto distinto (gas natural de Estados Unidos y no GNL a nivel mundial)”.

Fagyas también denunció que el informe de Cohen se valió de información que "buscó y copió de distintos sitios de internet, y luego omitió o falseó las verdaderas fuentes” y que “los porcentajes o incidencias que le asignó a las variables ‘costo de seguro’ y ‘gastos de puerto de origen’ las estaba directamente inventando”.

Según precisa este martes el portal Fiscales.gob.ar, la denuncia sostuvo que para la confección de la estimación de la cadena de valor además usó “un cuadro al que habían recurrido dos estudiantes universitarios chilenos para la elaboración de una tesis”, sin citarla, pero que luego en una declaración testimonial manifestó “que la fuente había sido en realidad la Comisión Europea de Energía”, organismo que, de acuerdo a la presentación, no existe.

Por otro lado, el denunciante apuntó que otro indicador utilizado por Cohen -conocido como Henry Hub- “se trata de un índice de precio local o interno para los Estados Unidos y, además, para el gas natural que se comercializa por gasoducto, que no es lo que nuestro país importó. Es decir, que aquello que debía compararse no era gas natural (materia prima base) con Gas Natural Licuado, sino Gas Natural Licuado con Gas Natural Licuado, que no se transporta por gasoducto sino por vía marítima o buques (en estado líquido), que por eso tiene costos distintos”.

Finalmente, Fagyas desconfió respecto del valor del costo del seguro indicado por el perito, que había referido que utilizó el informado por “las compañías de seguro que operan en este reducido mercado”. “Creemos que ninguna consulta hizo o habría hecho realmente con alguna compañía de seguros, pues de otro modo hubiere indicado concretamente con quién”, sostuvo Fagyas sobre ese punto.

Por esta causa, Bonadio procesó a De Vido y Baratta y a otros exfuncionario kirchneristas, pero sólo ordenó la detención para los 2 primeros. En el caso de Baratta, el arresto fue inmediato, mientras que para De Vido se requería su desafuero por tratarse de un diputado de la Nación. El cese de inmunidad de arresto, de todos modos, fue votado en la Cámara Baja a instancias de otro pedido de detención, en este caso del juez Luis Rodríguez en una causa por malversación de fondos. Por esa causa, De Vido fue detenido el 26/10 último. De naufragar la causa del GNL, el exministro seguiría detenido.

En el procesamiento, Bonadio sostuvo que el ex ministro y el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio defraudaron a la administración pública y los embargó por $1.000 millones. El magistrado dispuso además otros 23 procesamientos, sin prisión preventiva, para casos como el del exsecretario de Energía Daniel Cameron, el exministro menemista Roberto Dromi y los ex presidentes de la empresa estatal Enarsa Exequiel Espinosa y Faygas.

El juez sostuvo que todos los imputados quedaron procesados por "haber participado en la maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado (GNL) realizada entre el 2008 y el 2015, que habría causado un perjuicio a las arcas del Estado".

Bonadio sostuvo que la maniobra, de la cual también habrían participado directivos de YPF, implicó el pago de sobreprecios por la importación de GNL en casi 500 buques que arribaron a los puertos de Bahía Blanca (232 barcos) y de Escobar (265). Para el juez el delito quedó demostrado en un peritaje que realizó el ingeniero Cohen, "de cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el GNL durante el periodo en cuestión fue a valores superiores a los de mercado".

Al hacer su descargo, De Vido apuntó a la pericia de Cohen, de la cual dijo que se basó "en una búsqueda casi escolar -en el mejor de los casos- de información no certificada científicamente; circunstancia que no puede pasar desapercibida para V.S., que merece y necesita una actuación de oficio ordenada por el propio magistrado instructor a efectos que se analice la conducta del mencionado ingeniero".



En tanto, la defensa de De Vido pidió este martes la "inmediata libertad" del exministro, luego de la audiencia que tuvo lugar por la apelación del recurso de excarcelación presentado ante la Sala I de la Cámara Federal en el marco de la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.

"Corresponde que se determine de manera inmediata la libertad del Sr Diputado Nacional Julio Miguel De Vido y se restablezcan de esta manera los derechos y garantías que deben regir todo Estado de Derecho, antes de terminar de generar un descalabro jurídico que fulmine nuestro sistema tal como lo conociéramos", indicó un comunicado distribuido por los abogados del exfuncionario.

Allí advirtieron además que "lo fundamentos para procesar" a De Vido se basaron en una pericia realizada por el Ing. David Cohen, "quien actualmente se encuentra imputado por falso testimonio" y remarcaron que ese estudio "no sólo fue realizado de manera individual por Cohen sino que tanto los peritos oficiales como de parte fueron impedidos de participar en la misma".

"A su vez los informes teóricos presentes en el informe realizaddo derivaron el la ilusoria cifra millonaria que se ha venido repitiendo sin cansancio en los medios de comunicación, la cual ha sido desacreditada por gran cantidad de profesionales del rubro que ninguna relación tienen con nuestro asistido", agregaron.