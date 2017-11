La cirujana 'cheta', "amiga de gente del Gobierno", y la grieta en Nordelta

Un audio de WhatsApp enviado por una cirujana, dueña de una propiedad en un exclusivo barrio de Nordelta, donde se queja de que los vecinos toman mate y llevan los perros a la piscina, se viralizó rápidamente por las redes sociales. "Tengo problemas visuales (...) tengo valores estéticos y me molestan estas bestias que gritan y toman mate como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata", se le a escucha decir.

"La gente no se ve mala, se ve buena pero se ve una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos y la verdad no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate", se le escucha decir a la cirujana.

"La gente es de cuarta, que tiene modales de décima categoría. Yo creí que era algo más cool", dice sobre sus vecinos.

“Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”, le transmite en el audio de WhatsApp a Michelle, una suerte de intermediaria en la compra de la propiedad que, según describe, adquirió para que su hija de 15 años pueda ir con sus amigos.

En un tramo del extenso mensaje, la cirujana dice que "somos amigos de gente del Gobierno" y menciona al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El audio:

En Twitter, Nordelta se convirtió en TT:

Recién escucho el audio de la mina de Nordelta y me dan unas ganas locas de ir la balconcito a tomar unos mates con la Máxima "Zorrequeta" — Nataliartemisa (@Vientito_de_Tuc) 7 de noviembre de 2017

Hay que organizar una mateada en el nordelta.Conozco una vecina muy amable con un depto de usd 200 mil que te da agua caliente y presta baño — El dotor (@eldotor30) 7 de noviembre de 2017

Escuchame, muy regia la de Nordelta pero cuando quiere decir "el deck" dice el "desk". HORROR. — Nati (@NatiRamoneOk) 7 de noviembre de 2017

mivida la sra defendiendo la estética del lago de Nordelta: Marta, ni siquiera te podes bañar en ese lago, no lo compares con la Bristol — estudiante crónica (@ugemitch) 7 de noviembre de 2017

Compra un monoambiente en Nordelta y dice que tiene estética visual. — DESECHOS HUMANOS (@DesechoyHumano) 7 de noviembre de 2017

Acá preparando la matera para irme a Nordelta a tomar mate y pescar bogas. — Bestiario (@Bestiario123) 7 de noviembre de 2017

La mujer de Nordelta que le compra un departamento a su hija de 15 esta mas sucia que una papa.

A esos giles tenes que investigar — Gines Urquiza (@GinesUrquiza) 7 de noviembre de 2017

Sea verdadero o falso, el video de Nordelta (y sus comentarios) no deja de ser excelente y representativo de mucha "gente" que piensa así. — ☆ Vicky González ☆ (@alfenika) 7 de noviembre de 2017

El problema no fue que tomen mate en Nordelta. Ella no discrimina. Solo le jode que sean bestias de cuarta categoría que molestan su visión. https://t.co/At8zLKFhzm — Mariano Grunblatt (@grublo_jrr) 7 de noviembre de 2017

La mina de Nordelta es la mejor demostración de todo lo que está mal, y por qué es necesaria otra Revolución Rusa — Kemu (@_Merrek_) 7 de noviembre de 2017

La tipa se compró un monoambiente en Nordelta a 200 lucas solo para pertenecer y los caches son los que toman mate y usan reposera. Jaaa. — Popi (@poppiita) 7 de noviembre de 2017

La "loca de Nordelta" es el resumen de todo lo que está mal en la vida. La amiga de @NicoDujovne jajajaja — Fernando Amato (@feramato) 7 de noviembre de 2017

Mateada masiva en Nordelta, pongan fecha y vamos todos en patota. — Aldo Verdejo (@power_shile) 7 de noviembre de 2017

No nos olvidemos que la inmunda cirujana de Nordelta es amiga del ministro de economía y comparten los mismos valores éticos y morales — Aldo Verdejo (@power_shile) 7 de noviembre de 2017

Tiene problemas visuales por ver gente tomando mate en un muelle en Nordelta... De problemas mentales ni hablemos eh? Pelotudaaaaaaaaaaaaaaa — Ms. Chanandler Bong (@LulaDag) 7 de noviembre de 2017

No, claro... en Nordelta no se toma mate lavado. Ahí se toma merca y se lava guita. — Analìa ☺ (@Analiavc1) 7 de noviembre de 2017