Los zapatos hablan y esto es lo que dicen

Más allá de ser un ícono de la moda y uno de los preferidos de las mujeres, los zapatos hablan y dicen mucho sobre la personalidad de quienes los visten. Desde la antigua Grecia hasta estos días, los zapatos marcan tendencia en la sociedad y son el accesorio fetiche, sobre todo, de las mujeres.

Una investigación realizada por la Universidad de Kansas y Wellesley (USA), y publicada en el Journal of Research in Personality, afirmó que el 90 % de la personalidad se puede comunicar a través del calzado.

Concluyeron que las mujeres que usan zapatos con taco alto o botas son menos agradables y concienzudas que las mujeres que usan zapatos bajos. Además, afirmaron que los que utilizan zapatos con punta redonda y poco atractivos son personas con una ideología liberal, mientras que las personas que eligen zapatos coloridos tienen, según este estudio, menos apego en sus relaciones personales.

“Los zapatos sirven para un práctico propósito y tienen también señales no verbales como mensajes simbólicos”, explicó Omri Gillarth, profesor de psicología social de la Universidad de Kansas (USA) y líder de la investigación.

“La gente tiende a prestar atención a sus zapatos y a los del resto. Hay gran variedad de estilos, marcas y funciones. Debido a esta variedad, los zapatos contienen información de las diferencias individuales. ¿Realmente es así? Nosotros pensamos que sí”, agregó.

"Las personas que usan zapatos grises y aburridos están asociadas a personas con alta necesidad de cariño y con miedo al rechazo o al abandono", explicó sobre el estilo de los zapatos y la personalidad.

Por su parte, Meghan Cleary, especialista en zapatos y autora de ‘The perfect fit: what your shoes say about you’, afirma que las mujeres que usan zapatos bajos, estilo bailarinas, son responsables y con fuertes valores, mientras que las que prefieren los borcegos Dr. Martens se las puede describir como demagogas. En este sentido, las mujeres que usan sneakers son creativas y centradas, y las que prefieren los tacos altos son serias y confiadas.

Susana Saulquin, especialista en sociología del vestir y creadora de la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró a Télam que los zapatos "son fundamentales: nada tiene ni su trasfondo ni significancia". Y agregó: "Los zapatos son importantísimos, básicamente, porque es donde te asentás, donde estás parado. Indican poder".

"Ferragamo fue el 1ero en hablar de funcionalidad porque más allá de los maravillosos diseños, él buscó femineidad, pero sobre todo funcionalidad. Sus zapatos fueron un shock para Italia", explicó Saulquin.