7 cibermonedas que han generado más ganancias que el Bitcoin

La incursión y la inversión en cibermonedas es un hecho cada vez más popular. Pese a que el Bitcoin es la que gana cada día más titularidad en los medios de comunicación social, no es la moneda que ha generado más ganancias a los usuarios.

tomando como premisa que el Bitcoin en enero de 2017 tenía un valor de US$ 963 y hoy tiene un precio de US$ 7226 dólares, 750% más. El Diario Bitcoin , publicó un cuadro porcentual donde compara el crecimiento de las criptomonedas entre el 1ro de enero y el 7 de noviembre de 2017. Este ranking precisa el desempeño, en cuanto a la generación de ganancias,

Lo mismo ocurrió con Ethereum y Ripple, que tuvieron un margen de crecimiento de 3707% y 3333%, respectivamente. El Ethereum se cotiza hoy en US$ 304,7 frente a los US$ 8,2 que costaba a principio de año.

En el caso de Litecoin, la moneda comenzó costando US$ 4,65 dólares el primer día de 2017 y 11 meses después vale US$ 56, lo que equivale un aumento de 1204%. Panorama similar tuvo Ethereum Classic con una ganancia de 1021%, sobre su valor inicial que fue de US$ 1,4. Lo que representa una ligera ventaja sobre el Bitcoin.

Por su parte, Monero que tenía un precio de US$ 13,7 dólares en enero y hoy vale US$ 99,3, registró un crecimiento paralelo al Bitcoin con 724%.

Por último, el NEO y el NEM, dos criptomonedas que hace unos meses ni quisiera estaban en los primeros puestos del ranking de CoinMarketCa, y hoy tienen un crecimiento de 18.857% y 6000%.

En líneas generales, el mercado de capitalización de las 1265 criptomonedas registradas en CoinMarketCap ha crecido de los US$ 18,2 mil millones que valía en enero de este año a los US$ 199.000 millones que vale en estos momentos. Se trata de un incremento de 1093%.