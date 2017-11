El decadente fútbol argentino: los casos de Juventud Antoniana y Central

El fútbol argentino vive una etapa de decadencia que se agudiza con el paso de los años. Sin embargo, no es nada nuevo en este fútbol cada vez más profesionalizado y arruinado por el perverso marketing, (tal como lo describía Dante Panzeri en sus dos libros “Fútbol Dinámica de la Impensado” y Burguesía y Gansterismo en el Deportes, dos obras tan vigente y que no pierden actualidad con el paso de los años) en los jugadores, devenidos en figuras, que quedan vueltos en escándalos mediáticos y con dirigentes cada más corruptos. Todo este cóctel explosivo acarrea la constante caída en el desarrollo de los partidos, más aburridos, con peor calidad futbolística y falta de creatividad de sus protagonistas. Un caso que muestra a las claras esta crisis es lo ocurrido en las últimas semanas con Juventud Antoniana y Central Norte, dos de los tres clubes más grandes y convocantes de la provincia de Salta y del Norte argentino. Uno porque sus jugadores hace 5 partidos que no cobran sus sueldos y tienen la costumbre de asistir a locales bailables. El otro, porque su presidente les miente y no les paga los haberes adeudados. Impunidad, de un lado y del otro.

