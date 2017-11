La grieta en Comodoro Py, el laberinto en el Congreso

La Argentina necesita una inversión anual equivalente a 20 puntos del PBI para crecer al 3% a 3,5% que es el objetivo de Mauricio Macri. La Argentina no está recibiendo inversiones por arriba de los 15 puntos del PBI: esa es la realidad, más allá de la 'espuma' que provoca la euforia del triunfo electoral. Dentro del PRO hay un debate acerca de la limitación. No todos opinan igual que Nicolás Dujovne y Mario Quintana. Por ejemplo, Carlos Melconián y Enrique Szewach, abrieron crédito a las reformas impositiva, previsional y laboral que enunciara el presidente Mauricio Macri la semana pasada en el CCK, aunque pusieron entre paréntesis -igual que todos los estudios econométricos del país- la negociación política que tienen por delante. 'Melco' dijo en un seminario organizado por Road Show en la Bolsa que el gobierno recién dio por iniciado el gradualismo fiscal. Su coequiper terminó reclamando una agenda pro-inversión y pro-competitividad en el editorial de una nueva revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA que coordina, ya que “algo estamos haciendo mal”. En la misma publicación, el director del Centro de Estudios de la Productividad -ARKLEMS, investigador Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Ariel Coremberg, expone como desafío macroeconómico la transición hacia el crecimiento e inversión elegida por la administración del Pro, en un contexto de un atraso cambiario aún mayor que el de la Convertibilidad, elevados déficits comercial y fiscal. Las exportaciones demandan volúmenes, al estar bajos los precios internacionales. El título es más que sugerente: “Argentina en su laberinto ¿esta vez es diferente?”. Es un llamado de atención a la euforia poselectoral macrista que, si de algún lado de la grieta seguro que no proviene, es del K.

