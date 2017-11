Show en TV: Humbertito Grondona renunció a Arsenal pero se arrepintió y sigue

Tras la disputa de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2’18 en el que Arsenal de Sarandí empató sin goles frente a Tigre, el entrenador del ‘Viaducto’, Humberto Grondona, presentó este martes (07/11) su renuncia por malos resultados pero ante la magnitud de la noticia, ‘Humbertito’ dio marcha atrás y reasumió en sus funciones al frente del plantel de Sarandí.

Humberto Grondona sólo sumó una victoria, un empate y cosechó seis derrotas en los ocho partidos de esta temporada, que además incluyó la eliminación en la Copa Sudamericana, a manos de Sport Recife de Brasil.

Penúltimo en la tabla de promedios y con serias chances de perder la categoría, la dirigencia del ‘Viaducto’ ya había apuntado a Gastón Esmerado, histórico volante central de la institución que viene de dirigir a Brown de Puerto Madryn, con quien iban a juntarse en las próximas horas.

‘Humbertito’ no había aguantado las críticas de los hinchas, incluso luego de haber manifestado que seguiría en su cargo, pese al empate 0-0 frente al ‘Matador’ del último lunes.

“La gente que viene a putear que pague la entrada. Este es un club muy generoso, vienen a insultar y no paga nadie. Si fuera por la gente tendríamos que estar en el Nacional B. Por los 5 o 6 que vienen a insultar a los jugadores no merecemos otra cosa. Así nomás lo digo, me cansaron”, había lanzado Grondona el lunes post-partido.

De esta manera, con la marcha atrás de Humberto Grondona, no son ocho sino siete los entrenadores que se despidieron desde el inicio de la temporada: Omar De Felippe (Vélez), Gustavo Álvarez (Temperley), Gustavo Matosas (Estudiantes), Diego Aguirre (San Lorenzo), Nelson Vivas (Defensa y Justicia), Sebastián Méndez (Belgrano) y Mario Sciacqua (Olimpo).