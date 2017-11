Otra actriz denunció violación en Hollywood

La actriz Kristina Cohen ha denunciado haber sido violada por Ed Westwick, actor y músico británico que interpretó a Chuck Bass en la serie Gossip Girl (2007-2012).

Cohen, que ha intervenido en varios capítulos de ‘Californication’ y ‘The Middle’ ha publicado en su Facebook un extenso mensaje en el que relata su terrible experiencia con Ed.

La actriz Kristina Cohen ha realizado un post en Facebook en el que explica su situación y su encuentro con el actor de Gossip Girl.

Hace 3 años, Cohen mantenía una relación con un productor que era muy amigo de Ed Westwick, y un día fueron a cenar los dos a casa de Westwick. La joven asegura que se quiso marchar cuando el actor dijo que los tres deberían acostarse, pero el productor no quería que su amigo se sintiera incómodo si se marchaban por lo que insistió en que se quedasen 20 minutos y se fuesen.

Una vez más la joven intentó marcharse alegando que estaba cansada, ante esto, Westwick le propuso que se echase una siesta en la habitación de invitados mientras ellos terminaban de cenar.

El productor parece que no quería hacer enfadar a Westwick y le pidió a Cohen que se quedaran unos veinte minutos más hasta que se calmaran las cosas. Ella se fue a una habitación a descansar y se quedó dormida.

“Me desperté de pronto con Ed sobre mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero agarró mi cara con sus manos, me zarandeó y me dijo que quería follarme. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó”, relata en el post.

El relato de la actriz continúa asegurando que el productor-exnovio le echó la culpa a ella, diciendo que “fue participante activa”. Le dijo que no dijera nada porque Ed tenía contactos poderosos que “irían y la destruirían”: “Me dijo que no podía ir diciendo por ahí que Ed me había violado y que no quería ser ‘esa chica’. Y durante mucho tiempo le creí. No quería ser ‘esa chica’”.

El testimonio de Kristina termina con el deseo de que se sigan denunciando estos hechos y espera que su relato ayude a otras a seguir sus pasos y que no quede ningún culpable sin, al menos, ser señalado.