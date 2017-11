Reapareció Centurión: Se autocriticó, a medias, y lanzó: “Hoy no volvería a Boca”

Tras su traumática salida de Boca y de su desembarco en el fútbol europeo en el último mercado de pases, el delantero Ricardo Centurión aseguró este martes (07/11) en declaraciones periodísticas que le encantaría volver a Boca, pero admitió que es inquieto y por el momento no podría regresar al club de la ‘Ribera’.

En un reportaje que concedió a Radio Continental, Centurión confesó que “me encantaría volver a Boca, yo fui feliz ahí, pero soy un pibe inquieto, y no podría hacerlo. Ponele que vuelvo a Boca ¿tengo que quedarme en mi casa con mi novia encerrado?”.

Ricardo Centurión, de 24 años, se desempeña en Genoa de Italia y su salida de Boca, a fines de julio de este año, se produjo como consecuencia de sus problemas extrafutbolísticos, con repercusión mediática, por la decisión del presidente Daniel Angelici.

“Hice mis cagadas, pero también me jodieron mucho. Me sentía perseguido por mi propia sombra. Fueron tantas las cosas que pasaron que Guillermo (Barros Schelotto) ya no tenía fuerzas para defenderme. Tenía razón”, afirmó Centurión. Por lo tanto, el ex atacante de Boca y Racing expresó que “fallé. Fallé hasta en el último día. A Guillermo no le podía decir nada. Sólo darle la mano e irme. Me bancó hasta donde pudo”.

“Futbolísticamente, dejé las puertas abiertas en Boca para volver, pero no creo que sea para ahora. Hoy tengo la cabeza en Genoa, estoy tranquilo. Siento que fue una buena decisión irme”, aseveró sobre su pasado 'xeneize'. Como parte de su fuerte autocrítica también declaró que “yo solito me saqué todos lados. De Boca, de una oportunidad en la selección”.

Centurión, quien se inició en Racing, piensa “siempre” en Boca y que mira los partidos con la camiseta puesta. Por eso, ‘Centu’ sintetizó que “todavía no logro superar la chance que dejé pasar. Fui un pendejo, pero también me jodieron”.

Por último, sobre su presente en el Genoa, contó que “quedé marginado por el entrenador que estaba antes. Hoy tuve una charla con el nuevo DT y me levantó el ánimo”.

Ricardo Centurión se vio en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en Racing.

En septiembre pasado Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol.

Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su pareja.