¿Quién será el nuevo embajador en Ecuador?

Los comentarios de Luis Juez se produjeron el 22/10, en una entrevista radial concedida a un medio argentino, a propósito de sus actividades durante las elecciones legislativas en su país.

Según el audio difundido, el embajador señaló: "Estaba desde las 07:45 de la escuela San José y vos sabés que así yo no me instalo. Llegué hace media hora me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana, van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos".

Las declaraciones las reprodujo el diario ecuatoriano La Nueva Mañana. Sin duda, una broma 'estilo Juez', pero los ecuatorianos se consideraron ofendidos. El 24/10, fue citado a Cancillería en Quito el encargado de negocios ad interim argentino en Ecuador para transmitirle su rechazo y el disgusto del Gobierno ecuatoriano por las expresiones emitidas a la prensa argentina que ofendían la dignidad del pueblo ecuatoriano.

El embajador Juez explicó que se refería a los habitantes indígenas de la ciudad de Otavalo, al norte de la capital, que a criterio de Juez “se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa”.

Las expresiones causaron hasta marchas de protesta de los habitantes de Quito y Otavalo, estos últimos vestidos impecablemente de blanco de acuerdo con su uso tradicional.

Juez -embajador en Quito desde 2016- escribió una carta a la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, aduciendo que sus expresiones fueron sacadas de contexto y malinterpretadas.

Con fecha 07/11, Ecuador publicó en la web de la Cancillería el siguiente texto titulado "Cancillería reitera la demanda para que Argentina retire a su embajador en Ecuador":

"El viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, embajador Rolando Suárez, convocó el día de ayer al encargado de negocios ad interim de Argentina en el Ecuador, Carlos Enrique Catella, con el fin de reiterar la demanda transmitida a su homólogo argentino el pasado 27/10/2017, a fin de que el Gobierno argentino proceda a retirar al embajador Luis Alfredo Juez.

El pedido es consecuencia de las expresiones ofensivas y segregacionistas proferidas en contra del pueblo otavaleño y de todos los ecuatorianos, las mismas que han causado profundo malestar y decepción por provenir del más alto representante diplomático de un país amigo, como es Argentina. Esa conducta no es compatible con el respeto y las mutuas consideraciones que tradicionalmente han mantenido ambos Estados y sus respectivos pueblos.

Adicionalmente, en esa misma fecha del 27 de octubre, el embajador del Ecuador en Argentina transmitió similar pedido al canciller y vicecanciller de aquel país.

La cancillería ecuatoriana había reaccionado de manera inmediata tras conocer las aseveraciones de Luis Juez, y el 24 de octubre pasado convocó al encargado de negocios ad interim argentino en Ecuador para transmitirle su rechazo y el disgusto del Gobierno ecuatoriano por las expresiones emitidas a la prensa argentina que ofendían la dignidad del pueblo ecuatoriano."

otavalo_0.jpg

A Israel

En la Cancillería argentina hasta ahora no se había considerado prioritario el tema de Juez en Ecuador.

Los temas más recientes, en medio de las muchas tareas para organizar la cumbe de la Organización Mundial de Comercio en diciembre y las reuniones del G20 en 2018, tuvieron que ver con completar las designaciones diplomáticas que estaban vacantes.

Fernando Oris de Roa fue designado para USA, Ezequiel Sabor irá a México, Gustavo Gutiérrez va a República Checa, Héctor Lostri a Paraguay, y el abogado Mariano Caucino, hasta ahora a cargo de la sede diplomática argentina en Costa Rica, promovido a Israel.

De origen peronista, Caucino, muy conocido en Urgente24 durante la etapa del programa en Concepto FM junto a Claudio Chiaruttini, ya que el programa siguiente lo conducía Emilio Perina (hoy director del Archivo General de la Nación), con la asistencia de Caucino, y que fue entrevistado en varias ocasiones en aquellos días.

Entrevista a Mariano Caucino en 2015



Caucino es especialista en política internacional y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), autor de un texto sobre política rusa, ya que era el destino diplomática que ambicionaba entre 2014 y 2015.

Caucino fue director de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).