La "cheta" de Nordelta, con "ataques de pánico" por hackeo (y la AFIP)

"Tengo problemas visuales (...) tengo valores estéticos y me molestan estas bestias que gritan y toman mate como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata", comienza el audio de una cirujana, dueña de una propiedad en un exclusivo barrio de Nordelta.

Ocurre que tras el contenido virtual enviado a a una suerte de intermediaria en la compra del monoambiente, habría sido identificada como Cinthia Solange Dhers, una mujer de 53 años.

Según el diario Crónica, su prontuario no es muy bueno y ahora la polémica se centra en la compra del inmueble, siendo ella monotributista.

Además, agrega que tiene causas penales por mala praxis.

"Tendría cuentas offshore y causas penales por presuntos casos de mala praxis.

Además, no parece muy lógico que una monotributista pueda vivir en una casa de Nordelta", denuncia el gráfico.

Pero, ¿es ella o estamos frente a una cadena viral de alguien que en realidad no existe, como el caso de Karellys Hernandez?

En la desgrabación, se puede leer: "La gente es de cuarta, que tiene modales de décima categoría. Yo creí que era algo más cool".

“Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”, le transmite en el audio de WhatsApp a Michelle, una suerte de intermediaria en la compra de la propiedad que, según describe, adquirió para que su hija de 15 años pueda ir con sus amigos.

En un tramo del extenso mensaje, la cirujana dice que "somos amigos de gente del Gobierno" y menciona al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En tanto, se siguen filtrando cosas sobre ella. Ahora, una conversación por escrito con Michelle, la persona a la que le envió el audio, donde advierte que está con "ataques de pánico".

Tal como ocurre en estos casos, rápidamente aparecieron Eventos en Facebook organizando mateadas, tanto en la Bristol de Mar del Plata, como en Nordelta:

