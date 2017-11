Escándalo en Núñez: Gallardo desafía a D'Onofrio contra Lux

La crisis en River parece no hacer pie. "No es que subestimamos el arco tras la salida de Barovero. Fuimos a buscar a los arqueros y no quisieron venir. Buscamos un arquero de primera clase y no llegó”, disparó Francescoli al aire de Radio Late (FM 93.1).

Tal vez, la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Lanús y el baldazo de agua fría que le tiró Boca suenan dolorosas, pero en realidad se acaba de abrir un nuevo horizonte frente a las elecciones que se celebrarán el próximo 3 diciembre, pues Rodolfo D'Onofrio planeaba ganar por "afano" pero estos dos coletazos en la última semana le complican el panorama.

Mientras contra en los foros de 'La banda' discuten contra las declaraciones del ídolo uruguayo, argumentando "¿para qué lo trajiste?", Francescoli dejó en claro que "era lo que había", aunque con otras palabras.

También se preguntaron en su momento por qué no repatriaron a Leonel Vangioni. “Lo de Vangioni es lógico. Si te fuiste gratis, después no pretendas volver por 3 millones de dólares”, respondió el dirigente del club.

La realidad es que Marcelo Gallardo volverá a contar con Lux entre los titulares para enfrentar a Morón el domingo ante Morón por las semifinales de la Copa Argentina. Por un lado, porque tampoco tiene otra solución, pero por otro lado, porque forma parte de su elección en su momento.

Según pudo saber Urgente24, "las declaraciones de Francescoli no son más que presiones para que Lux deje de una buena vez por todas al club y así no tener que pagarle la indemnización correspondiente".

En tanto, le piden a Francescoli que primero responda por las escandalosas cifras en su contrato, pues tal como informó en exclusivo este portal el pasado 3/10, Horacio Roncagliolo, socio vitalicio de River Plate presentó una denuncia ante la Inspección General de Justicia por las condiciones del manager del club por actos de corrupción y administración fraudulenta cometidos presuntamente por una asociación ilícita integrada por la Comisión Directiva del Club por el cobro de la suma de 2.352.940 dólares más pagos mensuales. Son cifras aprobadas en Sesión de Comisión Directiva del 23 de septiembre de 2016 que constituyen pagos retroactivos a los años 2014-2015 y 8 de meses del año 2016.

En caso de quedarse, la idea de Gallardo, según pudo averiguar Clarín, es armar un proyecto integral que incluya la supervisión del trabajo de las Inferiores, y la infraestructura del club, además de su trabajo como entrenador de la Primera. Para no sólo pensar en el presente, sino también en el futuro. Y reforzar con nombres importantes (uno podría ser Matías Kranevitter) el equipo.

Otro dirigente afirmó: “De esta se sale con más dosis de Gallardo”.