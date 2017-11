De Pablo: "Definitivamente estoy preocupado por el endeudamiento"

El economista Juan Carlos De Pablo mostró su preocupación por el crecimiento de la deuda que está contrayendo el gobierno de Mauricio Macri para financiar el gasto público, cuya reducción -sostuvo el especialista- no está ni siquiera en "empezó el gradualismo".

El expertó apuntó a los desesquilibrios en términos del gasto público, la presión impositiva y el déficit fiscal, sin embargo puso sus reparos a "comprometer el pago de intereses de deuda" que, a su criterio, "cada vez va a ser más difícil" de sostener.

"Definitivamente estoy preocupado por el endeudamiento y por cómo se habla del endeudamiento", dijo De Pablo entrevistado en el programa 'Desde el llano', por el aire del canal TN el lunes por la noche.

De Pablo pidió no confiarse en el bajo peso que la deuda tiene hoy en día en el PBI de la Argentina. "Cuando en el sistema financiero te dicen 'no te preocupés, que la relación deuda-PBI es baja', yo digo que es baja hasta que deja de serla. Yo de estas viví 3 o 4", advirtió.

Consultado sobre las consecuencias de la inversión de esa relación, el economista respondió: "Cuando eso pasa, no sólo no te compran el nuevo bono sino que te exigen el pago de los bonos que vos pensabas pagar con nuevas emisiones. Y cuando les decís 'no tengo plata' te dicen 'haga el ajuste'. Y ningún político va a hacer en medio de la crisis el ajuste que te está pidiendo alguien para honrar una deuda".