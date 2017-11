Le rechazaron la probation a Cordera e irá a juicio oral

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó hoy 08/11 el pedido de Gustavo Cordera de realizar un curso sobre género en Uruguay y 2 recitales solidarios en Buenos Aires, a raíz de las declaraciones que hizo en agosto de 2016 en TEA. Por este motivo, Cordera continuará procesado por el delito de "incitación a la violencia colectiva" y, si llega a ser condenado, podrá enfrentar una pena de hasta 6 años de prisión.

Hace más de un año atrás, Cordera había declarado: "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente". Y había agregado: "Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger". El Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron una denuncia en aquel momento, lo que dio inicio a la causa.

El fiscal Ramiro González aceptó el pedido del ex líder de Bersuit y dispuso que ambos shows fueran organizados junto a referentes del colectivo NiUnaMenos. Además, la ex Casa Cuna y del Hospital Garrahan habían sido los lugares pensados para realizar los recitales y la entrada sería un alimento no perecedero.

Pero Canicoba Corral rechazó el pedido de probation y Cordera irá a juicio oral. “Los hechos que se investigan en el presente encuadran dentro del concepto de violencia contra la mujer tal como se encuentra definido en nuestro sistema jurídico”, explicó el juez.

“Considero que la propuesta de la defensa presenta serias deficiencias. Por empezar, la realización de dos ‘eventos’ (cuya naturaleza no fue definida en la audiencia realizada en el tribunal), sin contar con la fecha de realización ni la conformidad de las instituciones involucradas. Lo mismo sucede con la pretendida realización de cursos sobre temática de género, de los que no se aclaró la fecha de realización ni se acreditó la conformidad e idoneidad de las instituciones”, agregó.