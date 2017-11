Dicen que Mario Quintana perdió la ofensiva contra Abad

En los pasillos del poder se atribuye a Mario Quintana, vicejefe del Gabinete de Ministros, la ofensiva para desplazar a Alberto Abad, quien cumple su 2do. período al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Abad fue designado en el cargo por Eduardo Duhalde y continuó durante una parte de Néstor Kirchner, hasta que éste decidió desestabilizarlo en el marco de una ofensiva para encumbrar al amigo de su amigo Rudy Ulloa Igor, Ricardo Echegaray.

Se desconoce cuál era/es el problema de Quintana con Abad, pero se conoce los reparos de la Afip en 2 temas que provocaron enojos en algunos de los funcionarios del Ejecutivo Nacional, pero hay 1 en especial: la reorganización patrimonial del exGrupo Indalo. El otro tema tuvo relación con la empresa postal OCA, que también padece una situación financiera difícil, compañía vinculada de alguna manera no totalmente conocida al sindicalista Hugo Moyano y que ha recibido asistencia del Estado Nacional.

Sin embargo, aparentemente, nadie había consultado al Presidente de la Nación acerca de su parecer acerca de la gestión de Alberto Abad como director de la Afip.

Es curioso el tema porque si Quintana es señalado como el autor de la ofensiva contra Abad, y que tomó estado público cuando la comentó Roberto García (La Mirada / Canal 26, el lunes 06/11; y difundida por Urgente24 minutos después), ¿Marcos Peña, su superior inmediato, no lo sabía? ¿O Marcos Peña le hizo un guiño a Quintana para que avanzara? ¿Corresponde aplicar el refrán 'el que calla otorga'?

Pero varios funcionarios de la Casa Rosada y gente de la confianza de Abad afirman que él permanecerá en su cargo porque ha recibido un aval personal del presidente Mauricio Macri, quien se encuentra en USA. Pregunta: ¿el aval fue antes del viaje? ¿Ocurrió durante el viaje? ¿Cómo es que habría ocurrido el respaldo?

De existir el respaldo de Macri a la permanencia de Abad, es muy importante conocer qué ocurrió con Marcos Peña: ¿alguna diferencia de criterios entre el Presidente y quien fue presentado como sus ojos y sus oídos?

No es la primera vez que dentro de Cambiemos/PRO (ya se sabe que la UCR casi no existe en el Ejecutivo Nacional y que CC-ARI en general sólo existe por Elisa Carrió, que en este tema no pincha ni corta) ocurre una ofensiva contra Abad. En medio de la exteriorización de activos argentinos en el exterior, o blanqueo de capitales, se mencionó una supuesta enfermedad del jefe de la Afip y la conveniencia de que se tratara tiempo completo.

En esa ocasión resultó falso: Abad permaneció en el cargo, tal como dicen que sucederá ahora, "mientras el Presidente lo quiera".

El otro dato, de confirmarse, todo esto, es el nuevo revés de Quintana en sus intentos de ampliar su espacio de poder.

En esta ocasión, su candidato a jefe de la Afip era el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Curutchet, quien goza de buena imagen tanto entre el grupo de Mauricio Macri y como en el María Eugenia Vidal. Pero todo indica que así como Macri es partidario de las politicas graduales, no es afecto a modificaciones intempestivos en cargos estratégicos.