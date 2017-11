Twitter en 280 caracteres: ¿Por qué el español es tan largo?

Muchas fueron las reacciones en Twitter, tras el anuncio y la puesta en marcha del nuevo límite de caracteres permitidos por la compañía en un tweet.

La creatividad de los usuarios, de este servicio de microblogging, no se hizo esperar y con memes y publicaciones realmente graciosas, demostraron qué se puede hacer con los nuevos 280 caracteres.

Cabe destacar que la plataforma dio luz verde a la modificación y desde este martes 7/11 se realizará paulatinamente la implementación del servicio, por lo que en pocas semanas estará actualizada en el mundo entero.

280 caracteres, oh sí beibiiiii.



Pero realmente no tengo mucho que tuitear.



Aún así, se siente bien tener la libertad.



Sólo que es este caso no aplica porque no tengo nada que decir.



Pero wow, qué largo está este tuit.



MUY LARGO.



MUY MUY LARGO.



DEMASIADO.



Ya. Se acabaron.