"Se me escapó el tiro", había dicho, pero ahora se negó a declarar

José Echegaray, alias "Pepito", acusado de matar a Abril Bogado, se negó a declarar ante la fiscal penal de La Plata, Betina Lacky. El sospechoso llegó en una ambulancia y lo trasladaron en una silla de ruedas hasta la UFI N°2 de la ciudad de La Plata. La nena de 12 años fue asesinada la madrugada del domingo cuando volvía con su familia a su casa, en Ringuelet.

"Se me escapó el tiro, juro que se me escapó", había dicho cuando fue detenido. Sin embargo, ahora no quiso prestar declaración indagatoria.



Las acusaciones sobre las que debía responder ante la fiscal Betina Lacky eran tres: la supuesta autoría del disparo que mató a Abril, el robo en grado de tentativa anterior al crimen y el tiroteo que mantuvo con la policía cuando lo fueron a detener.



Por el caso, también está detenido un adolescente de 17 años que fue puesto a disposición de la justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata.