La puntera K arrepentida "Patricia" va trás las rejas

Gladys Fabiana Fernández, la puntera K arrepentida en la causa por la mafia de los contenedores, fue detenida este martes 8/11 mientras la Justicia se encarga de indagar si formó parte de una "asociación ilícita" creada con el fin de contrabandear mercadería en la Aduana.

"Patricia", como era mayormente identificada en el entorno de los punteros políticos, fue acusada de pagar un soborno de US$30.000 con el fin de liberar un container.

Fernández ya había sido detenida por un pedido de la fiscal Gabriela Ruiz Morales el pasado 16/09/17, pero finalmente consiguió su excarcelación. Sin embargo, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico anuló este martes 8/11 el beneficio del que gozaba la imputada y ordenó su inmediata detención.

La implicada dio información en la causa que afectaría al ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido que fue detenido por Río Turbio y Gas Natural Licuado (GNL), y al ex Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

Otro de los detenidos por el asunto de los contenedores es Claudio "Mono" Minnicelli, ni más ni menos que el cuñado de De Vido. Ambos están alojados en la cárcel de Marcos Paz.

El pasado 24/10/17 Fernández reveló detalles de cómo se organizaba en forma irregular el manejo de los negocios.

Durante sus confesiones la exdirigente política acusó al hombre fuerte de la SIDE, Francisco "Paco" Larcher, de armar el manejo de la Aduana junto al expresidente Néstor Kirchner. Fernández contó que fueron ellos los que la fueron a buscar a su casa un día. "Me presentaron el proyecto nacional y popular. Me enamore porque defendía los derechos de las personas" , contó.

Además, la acusada culpó todo el tiempo a Garcés y a Gabriel Traficante, dos empresarios ligados a Minnicelli y Oldemar Carlos Alberto Barreiro Laborda. Se cree que fueron los armadores de sociedades anónimas que eran la fachada para contrabandear productos y gestionar los contenedores. "No estoy arrepentida por el proyecto, pero sí por los sobornos, porque la corrupción era parte del sistema. Si no llevabas el diezmo no sacaba un puto contenedor. Ni un papel lo hacía mover", afirmó.