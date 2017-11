Zeta Bosio:"El plan con Gustavo era volver a juntarnos"

Soda Stereo fue una banda de rock argentina, formada en Buenos Aires en el año 1982 por Gustavo Cerati (voz, guitarra), Héctor «Zeta» Bosio (bajo) y Carlos Alberto Ficicchia «Charly Alberti» (batería), considerada una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos y una leyenda de la música latina. La banda tuvo un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano durante las décadas de 1980 y 1990. Fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica. Soda Stereo ha encabezado las listas de todos los tiempos en su nativa Argentina, donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias a conciertos.

Héctor Pedro Juan Bosio Bortolotti, más conocido como Zeta Bosio (58), el bajista de la histórica y exitosa banda Soda Stereo, se lamentó por la muerte de Gustavo Cerati que dejó este mundo el 4/09/2014 después de 4 largos años de entrar en un coma tras un ACV y aseguró que la idea era volver a tocar juntos en los escenarios con Charly Alberti (54).

Actualmente, el músico decida la mayor parte de su tiempo a una columna en Perros de la calle, el programa de Andy Kusnetzoff en Radio Metro, en donde se sometió al cuestionario que le hizo el conductor sobre las preguntas que están en la fantasía de la gente.

El bajista fue totalmente claro al descartar la posibilidad de un encuentro musical con Benito Cerati, hijo de Gustavo. "Por una cuestión generacional creo que no nos juntamos tanto. También por una cosa de respeto. Él está con ganas de hacer lo suyo. Benito está haciendo un camino hermoso, creciendo un montón. Va a ser un artista muy grande" , aseguró, aunque también se animó a dejar la puerta abierta y cumplirle el sueño a los fanáticos. "Sé que es una fantasía que tiene la gente. No sé. Yo no digo que no se vaya a dar nunca" , indicó.

El plan era volver a juntarse. Pero lamentablemente…. hubiese sido interesante trabajar en una cosa nueva, buscar una evolución" ,dijo Bosio.

Además, no niega que le gustaría volver a tocar los temas de Soda Stereo con Charly Alberti, un músico de rock argentino, hijo del baterista de jazz y musica caribeña Tito Alberti. Él fue el baterista de Soda Stereo; debido a esto es considerado uno de los músicos más importantes del rock latino. Actualmente es el líder y baterísta del grupo musical Mole

Por otra parte Bosio dijo que le quedaron muchas cosas por hacer con su viejo compañero de escenario. “Eso siempre pasa cuando suceden estos accidentes muy repentinos. Igual llegamos a hablar cosas, pero no sé si llegó él a escucharme. Tuvimos oportunidades y fue muy emotivo. Después de algún que otro rencor, la vuelta -la gira Me verás volver en 2007- sirvió para volver a sentir esa amistad tan fuerte", destacó Zeta.