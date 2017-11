Stephen Hawking: "la Tierra se convertirá en una bola de fuego"

Hawking es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking).

Es miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas (Lucasian Chair of Mathematics) de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009.​ Entre las numerosas distinciones que le han sido concedidas, Hawking ha sido honrado con doce doctorados honoris causa y ha sido galardonado con la Orden del Imperio Británico (grado CBE) en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 20095​ y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015.

El físico padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que ha ido agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarle casi completamente paralizado​ y le ha forzado a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha estado casado en dos ocasiones y ha tenido tres hijos. Por su parte, ha alcanzado éxitos de ventas con sus trabajos divulgativos sobre Ciencia, en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general; estos incluyen A Brief History of Time, que estuvo en la lista de best-sellers del The Sunday Times británico durante 237 semanas.

Hawking advirtió que la raza humana morirá en la Tierra cuando se convierta en una chispeante bola de fuego en menos de 600 años. Y consideró que los humanos deben "ir audazmente a donde nadie ha ido antes" si pretenden mantener la especie durante otro millón de años.

Si la población de la Tierra no comienza a trasladarse a otro planeta, el mundo se sobrecargará y el alto consumo de energía lo destruirá.

Este domingo 5/11 Hawking hizo un llamamiento a los inversores para que respalden los planes de viajar a la estrella más cercana fuera de nuestro sistema solar, con la esperanza de que un planeta habitable pueda estar orbitando, explicó el diario británico The Sun.

Alpha Centauro es uno de los sistemas estelares más cercanos, a cuatro años luz de distancia, y científicos creen que puede tener exoplanetas que podrían fomentar la vida, al igual que la Tierra.

El gran genio apoya a Breakthrough Starshot, una empresa que se propuso alcanzar este sistema dentro de dos décadas usando un pequeño avión que podría viajar a la velocidad de la luz. "La nanocraft podría llegar a Marte en menos de una hora, o llegar a Plutón en días, pasar Voyager en menos de una semana y llegar a Alpha Centauri en poco más de 20 años". Si tiene éxito, una generación podría ver cómo esa sonda llega a la estrella.

Pete Worden, el director de Starshot Breakthrough y ex director del Centro de Investigación AMES de la NASA, también hizo una aparición en Beijing. "Tal vez, si todo va bien, en algún momento un poco después de la mitad del siglo tendremos nuestra primera imagen de otro planeta habitable en órbita alrededor de la estrella más cercana" , dijo.

Para el año 2600, Hawking considera que la Tierra ya no será un planeta habitable por el incremento desproporcionado del número de habitantes y el constante aumento de la demanda de recursos energéticos.