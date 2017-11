Violarán códigos “estéticos y morales” de cirujana cheta el 11/11 en Nordelta

"Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral”, así arranca el audio de la cirujana Cithia Solange Dhers que se quejó de sus vecinos de Nordelta.

Pero lo repugnante y que se volvió viral en las redes, fue la discriminación de la mujer hacia la gente que visita el lugar con la única finalidad de pasar un momento diferente, alejarse del caos de la ciudad y por supuesto, compartir un mate. "Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena. Pero se ve una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos y a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va a muelle y toma mate.", sigue la mujer.

Pese a que los “escraches” a la mujer a través de las redes sociales no se hicieron esperar, e incluso, su página web donde ofrece servicios estéticos colapsó de comentarios como “tomo mate, igual me da un turno”, la sociedad no se quedó tranquila y ofendida con los dichos de la mujer sigue contraatacando. El sábado 11/11 se espera que se lleva a cabo una mega “mateada popular” que se organiza a través de Facebook.

A la convocatoria han confirmado su asistencia 24.865 personas y además tiene 85.469 interesados. El evento: Tomada de mate popular en Nordelta con reposeras y perros, organizada por Ricardo Bisignano, está pautada para el sábado 11/11 a las 14 horas.

En Twitter la convocatoria ha sido abrumadora,e incluso los famosos también se sumaron al evento, por ejemplo, Marcelo Tinello posteó en su perfil “Quiero ir a tomar mates a Nordelta”.

“El sábado vamos a tomar mate a Nordelta, con reposeras y perros. Llevamos música, alegría, mandarinas y risas”, dice el texto que invita que vayan a todos aquellos que “no son normales, sin algunos códigos de estética visual y moral”, en alusión a los audios de la mujer.

Quiero ir a tomar mates a Nordelta. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 8 de noviembre de 2017

Dhers, de 53 años, se desempeña como cirujana pero figura como Monotributista ante la AFIP, condición que se contradice con su poder adquisitivo. Asimismo, en la supuesta copia de su constancia de inscripción ante AFIP no se registra el pago de impuestos. También figura como la supuesta titular de una cuenta offshore (Absolute RE Investments Inc) radicada en el estado de Florida en USA.

Asimismo, en agosto de 2010, la médica recibió la confirmación de una condena por mala praxis realizada por la Sala Sexta de la Cámara. En dicha ocasión se confirmaba una medida dispuesta en primera instancia por la jueza Yamile Bernan contra Dhers, a quien embargaba por el monto de 15 mil pesos.

Organizaron una mateada en nordelta en contra a la cheta de nordelta EN ARGEBTINA SE ABURRE EL QUE QUIERE — Pez Globo (@SantiagoRepetto) 9 de noviembre de 2017

Tengo una gran duda, ¿qué marca de yerba consume la gente de Nordelta? Para llevar el día de la mateada. — Federico (@FedeMGM) 8 de noviembre de 2017

Mateada masiva en chancleta con media este finde en el Nordelta no se olviden de llevar al chicho — Camo (@CamiFiiore) 9 de noviembre de 2017