Bronca de Sampaoli por la ausencia de Icardi: "Tengo que entender que no pudo”

Tras la penosa clasificación de Argentina para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 luego de ganarle a Ecuador por 1-3 en la altura de Quito y en medio de la preparación a la gran cita mundial del fútbol del año próximo, el seleccionado argentino que dirige Jorge Sampaoli se prepara para afrontar el partido amistoso frente al equipo anfitrión este sábado (11/11) en Moscú.

Para este compromiso, Sampaoli incluyó entre los convocados al delantero del Inter de Italia, Mauro Icardi, quien era uno de los más pedidos por el público durante los ciclos de Gerardo Martino y Edgardo Bauza.

El goleador del Inter comenzó a ser citado por el nuevo entrenador e incluso fue titular; sin embargo, su actitud durante esta gira amistosa generó malestar dentro del cuerpo técnico y en parte del plantel, según informó Fox Sports.

El capitán neroazzurro llamó y se bajó de los partidos contra Rusia y Nigeria debido a una lesión en la rodilla derecha, sufrida en la igualdad 1 a 1 ante Torino en el Giusseppe Meazza. No obstante, el parte médico del club italiano minimizó la cuestión.

“Si el parte médico del Inter habla de una rodilla inflamada, no tengo porqué dudar. El jugador sabe lo que se juega y entiendo que si no vino es porque no estaba en condiciones”, manifestó Jorge Sampaoli en un muy breve contacto con los medios de comunicación en la ciudad de Moscú, informó su entorno a la agencia Télam.

“Es cierto que esta gira es importante ¿Quién más que el jugador va a querer estar? Si no vino tengo que entender que no pudo. Insisto, le creo al cuerpo médico del Inter”, agregó el entrenador oriundo de Casilda, Santa Fe.

Por otra parte, el propio futbolista indicó en su cuenta oficial de la red social Instagram que solo recibió “un golpe”, que no fue “tan grave” y que aguarda recuperarse “lo antes posible”.

De hecho, Enzo Pérez y Nicolás Otamendi no están en las mejores condiciones físicas, pero decidieron viajar a Rusia para ponerse a las órdenes de Sampaoli. Icardi, en cambio, no: se quedó en Italia recuperándose de una molestia que, al final, no era tan grave.

A raíz de esto, Wanda Nara explotó en Twitter y lanzó mensajes en el que dice que es mentira que el entrenador esté enojado con su esposo, y retuiteó a una serie de periodistas que sostienen su versión de los hechos. “Repiten algo que nadie dijo”, escribió la mujer y representante del capitán del Inter.

De momento, nadie del seleccionado se refirió al asunto. Solamente Lionel Messi manifestó que “decían que no queríamos a Mauro en el equipo y no era así”.

El seleccionado argentino disputará el 11 y 14 de noviembre dos partidos amistosos en Rusia ante el local y Nigeria en Moscú y Krasnodar, respectivamente.