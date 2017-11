Escándalo: Carrió siguió en Twitter la pelea con el “progresismo estúpido”

Terminó con escándalo la sesión de ayer (8/11) en la Cámara de Diputados. Después de aprobar el proyecto de responsabilidad penal empresaria los legisladores debatían una norma sobre donación de alimentos por parte de las cadenas de supemercados. Un sector de la oposición no estaba de acuerdo con la iniciativa y Elisa Carrió visiblemente ofuscada disparó: “¡Estoy harta del progresismo estúpido! No quieren votar lo del banco de alimentos”. Las bancas de centroizquierda se sintieron aludidas y protestaron. Hubo insultos cruzados y el resto de los opositores se levantaron en solidaridad con sus pares ofendidos haciendo caer la sesión. La cuestión siguió en Twitter donde Carrió luego explicó: “Estúpido/da es una persona necia o falta de inteligencia. Lean el diccionario de la Real Academia Española. No es un insulto”.

Por Urgente 24 Jueves 09 de noviembre de 2017 7:59 hs