ProgresismoEstúpido Los ciber-lilitos reavivan el clásico Carrió Vs. Stolbizer

No se calmaron los ánimos desde la sesión de ayer (9/11) en la Cámara de Diputados cuando Elisa Carrió trató de “progresismo estúpido” a los diputados de la bancada de Margarita Stolbizer que criticaron un proyecto sobre donación de alimentos por parte de las cadenas de supermercados. Los cruces terminaron con casi todo el arco opositor retirándose del recinto, pidiendo sanciones para la diputada reelecta de Cambiemos y la sesión sin quórum. Luego, el tema siguió en los medios de comunicación y en las redes sociales donde los militantes que apoyan a la chaqueña salieron en masivamente en su defensa convirtiéndola en Trending Topic junto con el término “progresismo estúpido”.

Estamos con #Lilita #Carrió Todos estamos hartos del progresismo estúpido No son diputados son ladrones y delincuentes q trabajan para q la #Argentina siga siendo 1 país subdesarrollado No les interesa el progreso pero poner palos en la rueda Quieren volver para seguir robando Rt

Que estas lakraz karaduraz se hayan levantado del recinto, es lo menos. Si se van a hacer los ofendidos, inmólense. Ah! Y la verdad no ofende. Avanti, Lilita Carrió!

"Lilita" Carrió trató de "locos" y "estúpidos" a los progresistas y provocó un escándalo - https://t.co/J2PMGNeuA5 DEJEN DE OFENDERSE X BOLUDECES! El insulto de Carrio es a la ideología hipócrita! Y a los proyectos sin neurona. No jodan!!

Ay! Lilita Carrió, no sabes como te entiendo, yo no solo estoy harta del #ProgresismoEstupido sino que ya me da ascooo!! tanto cinismo.