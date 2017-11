Minnicelli, esposa de De Vido: "Cristina tuvo un gesto inhumano con nosotros"

Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido y también exfuncionaria del gobierno de Cristina Fernández, rompió el silencio este jueves (9/11) cuando al mismo tiempo la exmandataria asistía a los tribunales de Comodoro Py donde dejó un escrito en la causa Hotesur donde se la investiga por presunto lavado de dinero. Minnicelli acusó a Cristina de haber tenido “un gesto inhumano con nuestra familia" y la culpó por no haber defendido a su esposo cuando durante la campaña electoral dijo que no ponía “las manos en el fuego por nadie” excepto por su familia.

"En estas circunstancias Cristina Kirchner ha tenido un gesto bastante inhumano hacia conmigo, hacia con mi familia… Somos muchos en la familia y nos conocemos de toda la vida… Me extrañó el gesto que tuvo", se lamentó Alessandra Minnicelli en declaraciones esta mañana con la radio La Red.

Consultada sobre si consideraba que su marido fue “abandonado políticamente", la mujer respondió con seguridad: "Sí, sin dudas, claro".

"Es una lectura que todos hacen fácilmente; si un conductor de un partido dice algo como 'no pongo las manos en el fuego por' y de golpe todo el mundo se alinea en ese sentido después de haber tenido 16 votos a favor cuando lo persiguieron la última vez con el tema de los fueros", abundó Minnicelli, que durante el gobierno kirchnerista estuvo al frente de la SIGEN, organismo que –entre otras cosas- debía controlar a su propio marido.

"Cuando de golpe le preguntan al conductor del espacio político qué piensa de Julio De Vido y en vez de decir que 'lo están persiguiendo mediáticamente y políticamente como a mí', dice 'yo no pongo las manos en el fuego por nadie', ¿qué hace todo el resto? Se repliega por temor", reflexionó.

Tras contar algunos detalles de la vida de De Vido en la cárcel, sus condiciones de detención y el cuidado de su salud, Minnicelli opinó sobre las causas judiciales que él tiene: "Tengo la impresión de que no hay ninguna irregularidad administrativa y por ende no hay ningún delito penal. Los delitos que le pretenden atribuir no son tales; es un armado mediático, es lo que sentí todos estos años".

"Nos empezaron a marcar como si fuésemos ladrones, como si fuésemos Alí Babá y los 40 ladrones", se quejó acerca de lo que asegura es una persecución judicial.

En tanto, consultada sobre José López –mano derecha de su marido- y el caso de los bolsos de dinero que arrojó en un convento respondió que su familia "no es de fortuna" y que si bien le dio tristeza ver "los bolsos de López", aclaró que muchas de las cosas que se dijeron nunca fueron mostradas por los diarios. "Yo no lo vi revoleando bolsos, nunca salió eso, lo único que mostraron fueron valijas llenas de dinero", expresó.

"Ese dinero debe haber venido de una coima o se la dieron por el camino, no lo sé. La imagen me pareció terrible. Es muy dañina para todo el colectivo kirchnerista. Me preguntaron pila de veces por la obra pública y mi marido nunca firmó un contrato de Lázaro Báez porque esa no era su función; eso cuesta entender", concluyó.