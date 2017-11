El país Quasimodo (Macri es unitario por construcción)

ROSARIO. Hace 150 años la polvareda de las guerras civiles estaba asentándose y Argentina era más un enunciado que una realidad. Más sueños que mediodías. Debía ser así y estaba bien. La Capital, el diario de Rosario, el órgano periodístico sobreviviente a todos los caprichos centrales, no era otra cosa que un sueño sociopolítico. Que, como todos los sueños, necesitó dinero y que, además, hubiese coraje para arrancar. Pusieron plata para que existiese una voz que opinara diferente sobre el unitarismo porteño. Sobre la economía. La política. El porvenir.

Arrancar desde los sueños parece fácil pero todos sabemos: el amanecer suele ser devastador para las ilusiones. Ningún medio de comunicación es otra cosa que una idea sociopolítica, que un sueño de trascendencia, una herramienta para comunicar, para comunicar ideas. Comunicar ideas es ejercer poder. Nada ha cambiado porque el hombre, el sujeto de esta historia, es el mismo, con variantes de vestimenta y herramientas, pero el mismo. Convencer al argentino de algo es el punto central.



Uno de los ejes de aquellos años, tal vez el verdaderamente importante, el que motivaba los anhelos, era Juan Manuel de Rosas. A favor y en contra. “Mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación”. Pavada de grieta. (Nota aclaratoria: esta es una semblanza periodística, de ningún modo una mirada cronológica y fundada en metodologías de investigación histórica). El hombre fuerte de Buenos Aires fue el signo de la hegemonía del puerto. Dueño de la Aduana y de El Saladero (dueño del contrabando) y representante único de un poder portuario que perdura, acumula, demora y define Argentina. El perfecto unitario que, parece un chiste, hacia un relato federal. Ni siquiera el relato es una novedad. Ya no estaba pero ¿Quién se anima a decir que hoy, hoy mismo, Rosas ha desaparecido?



La Constitución de 1853, a la que posteriormente, sobre 1860, se incorporara Provincia de Buenos Aires, que no participó de “La Constituyente” sigue siendo, hoy día, una manera de entender los hechos. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires eran una y tienen, desde aquellos años, un criterio diferente y deberíamos insistir: una preponderancia en el desarrollo total de un territorio que se sujeta a sus designios.



El país, mientras tanto, todavía sostenía “el Camino Real” que llevaba los correos hasta el Virreynato para embarcarlos hasta el Reino. Aún están los restos y varias trazas han sido siguiendo esa huellita en la tierra. El “Camino de los Incas” no es sólo la canción de Atahualpa Yupanqui, era una rémora del vasallaje para tributar allá arriba, en Perú (ese Imperio bestial, cruel y terrible, al que derrotara el Imperio español con la cruz y con la espada, un imperio igual de cruel porque debe insistirse, todo Imperio tiende a la expansión y, por tanto, avasalla) y este país le agregó, le agregamos, a poco que se consolidaran las caprichosas fronteras provinciales, las líneas ferroviarias que otro Imperio delineó para que sean útiles a lo posible: el comercio y el puerto. Estupendo trabajo no superado. Un país armado para exportar materias primas y el desarrollo necesario para facilitar eso. Los trenes devienen del Imperio inglés



Sobre ése legado histórico, con provincias que son un capricho divisionista (El Chaco Boreal un ejemplo inatajable, Cuyo una región que nadie quiere unida) la ciudad de Rosario, que no tiene acta de fundación ni familias patricias originantes, tiene un diario que define una idea: la capital del Estado Argentino no debía ser Buenos Aires. Para eso lo fundaron. Con fecha clara e idea definida. No es poco. Anuncio adelantado. Perdimos.



En la misma provincia la división en departamentos obedece a caprichos insondables. El departamento San Martín, el departamento San Jerónimo, para cualquiera que observe el mapa y dónde ubicaron las capitales departamentales, se convierten en ejemplo de una división que complejiza desde los dineros a los votos y el papeleo. Onanismo y egoísmo demoran una reforma constitucional provincial que arreglaría estas disfunciones y los consiguientes abusos. Un imposible.



Es este “papeleo” el que tironea a la ciudad entre los 300 kilómetros al eje del país, los 150 que la separan del recibo y la administración provincial y los 400 kilómetros que la separan del centro de la República. Con esta diferenciación. Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Santa Fe tienen acta de fundación y pergaminos. Administran con el rigor virreinal. Con la seguridad de “El Restaurador de las Leyes”.



Cuando se buscan razones para algunas decisiones nacionales sobre dineros a invertir en obra pública, tal como la diferente atención a los subsidios y la poca o nula información sobre economías regionales sobre las que resuelven al pié del Obelisco pisoteando arándanos y/o vides, muchos olvidan que el país está construido sobre una deformación que claramente denunciase, con el símil de David y Goliat, un pensador desdeñado: Ezequiel Martínez Estrada. No hay que dividir La Matanza (o si) hay que dividir Quequén y San Nicolás de Hurlingam. Hay que auditar El Obelisco. Una provincia y una ciudad que suman el 57% efectivo del país se han convertido, claramente, en una deformación que es necesario asumir. Somos el país Quasimodo.



En estos días, con el periódico nacional mas antiguo en ejercicio de lo suyo, comunicar ideas, tan necesarias para la Región Rosario (una Región, se insiste en esto) en que el diario donde todo se compra, todo se vende, donde se nace, se muere y se trasciende, anda de festejos, el gobierno nacional responde a su índole y decide impuestos que solo pueden entenderse desde la óptica de Juan Manuel de Rosas y sus ejes: Aduana y Saladero. Impuestos y control de la producción: vacas. Por entonces eso. Ahora también grano fino.



No hay capricho o ignorancia en Mauricio Macri, responde a la índole portuaria. Si el eje es Buenos Aires el resto es “arrabales”. Para quien trabaja en este oficio en Buenos Aires resulta natural la división periodística. Internacionales. Nacionales( que son las de CABA). Provincia. Interior. Después vendrán las secciones “policiales”, “espectáculos”, “deporte”. Así las calificamos a las informaciones. Provincia es una, una sola. El resto es eso: “Interior”.



Todas las reformas impositivas, laborales, las formas de la repartija de los dineros del Estado anunciadas por Macri, se corresponden con esa lógica portuaria que no ha cambiado, que por el contrario, se acentuó. Dios atiende definitivamente en Buenos Aires.



Ejemplo inatajable. Mas allá de los desaguisados de Bermúdez, el único concesionario privado, y la “distraída” Intendencia en el transporte urbano de pasajeros, está claro que el país subsidia el costo del boleto de aquellos habitantes de Buenos Aires en una proporción superior a la ayuda que se recibe en estos pagos. Mismo boleto, mismo laburante, diferente ayuda.



Raúl Alfonsín es una medalla a su heroicidad: Juicio a las Juntas. Único, imposible de alcanzar. Y dos fracasos. La 'ley Mucci'. Y el traslado de la capital a Viedma. Macri está fuera de esta comparación. Hace lo que se corresponde con su índole. No debe sorprender a nadie. Macri es unitario. No traiciona. Profundiza.