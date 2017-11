En Chile, el abstencionismo podría ser el mejor aliado del favorito Piñera

El 19/11 vota Chile y el expresidente y nuevamente candidato, Sebastián Piñera, aparece por un amplio margen como el principal favorito en la intención de voto.

Según un sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP) que se llevó a cabo en los meses de septiembre y octubre, el representante de Chile Vamos cuenta con el apoyo del 44% de quienes probablemente vayan a votar, seguido por el candidato oficialista, el senador Alejandro Guiller, con el 19,7%. En 3º lugar quedaría la candidata de la nueva coalición de izquierda, el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, con apenas el 8,5% del apoyo.

De concretarse estos resultados, con ningún candidato superando el 50% en primera vuelta, la elección pasaría a definirse en el balotaje el 17/12.

Ante una posible 2º vuelta entre Piñera y Guillier, el 39,4% asegura que elegiría a Piñera, el 27,2% al candidato oficialista, mientras que el 33,4% asegura que lo haría en blanco o nulo. El coordinador del Área de Opinión Pública del CEP, Ricardo González, señaló que Piñera triunfaría en cualquier escenario de 2º vuelta, donde basta una mayoría simple, explica el protal Washington Hispanic.

Faltando 10 días para los comicios, la táctica de Guillier apunta a elogiar las reformas sociales impulsadas por la actual Presidente, Michelle Bachelet, y a denostar los planes de su rival, explica el portal El Observador. La izquierda acusa a Piñera de querer suprimir los "beneficios" generados por el actual Gobierno, mientras este ubica como eje de su programa de Gobierno una reasignación presupuestal "de programas mal evaluados", que suponen un ahorro de US$ 7 mil millones, explica El Observador. Pero lo que habría fortalecido a Piñera sería que la derecha está mucho más unida detrás suyo que la izquierda detrás de sus rivales, con un alto nivel de fragmentación.

Una de las grandes preocupaciones en Chile es que el mayor ganador en esta elección podría ser el abstencionismo, apunta Deutsche Welle. "Están cambiando muchas cosas al mismo tiempo: está cambiando la configuración de las coaliciones, está cambiando la fiscalización del gasto electoral, está cambiando el financiamiento de los partidos políticos, y todos esos cambios de reglas han incidido en que sea tan rara esta campaña”, indicó Claudia Heiss, doctora en ciencias políticas y profesora asistente del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, al portal. Ante este escenario, podría reproducirse lo que pasó en las elecciones municipales del año pasado, cuando solo el 35% de los votantes concurrió a las urnas. En los comicios de 2013, cuando Bachelet ganó con un 62% frente a la candidata conservadora Evelyn Matthei, el ausentismo superó el 50%.

"Hoy en día Chile es el país que tiene la baja de participación electoral más drástica de América Latina y la cuarta a nivel mundial”, agregó la politóloga de INAP. "Chile tiene un problema particular, que es una herencia de la dictadura con instituciones políticas que hacen muy problemático el proceso democrático”, afirmó en Deutsche Welle, explicando que "el espíritu de la Constitución de 1980 no ha sido modificado sustancialmente. Todas las reformas que se han hecho a la Constitución han sido con la venia de los herederos del régimen de (Augusto) Pinochet, con el consentimiento de una minoría de derecha que tiene poder de veto sobre el cambio de las reglas políticas”.

Simone Reperger, representante de la Fundación Friedrich Ebert (cercana a la socialdemocracia alemana) en Santiago, agregó que existe una gran distancia entre la elite política y económica del país y la ciudadanía. "La gente está convencida de que el país está en manos de unos pocos que no la representan”, definió. "Yo creo que los votos de centroizquierda son más que los votos de derecha en Chile. Pero la gente de la centroizquierda está muy desafecta y la abstención es el gran aliado de la derecha”, dijo Heiss a DW. Queda por verse si en caso de un balotaje en diciembre, la centroizquierda unirá sus fuerzas para evitar un triunfo de Piñera o no.

Según el sondeo del CEP, sólo el 43% de los chilenos cree que con toda seguridad irá a votar el 19/12, el 25% cree que probablemente sí, el 12% cree que probablemente no vaya, el 16% cree que con toda seguridad no irá a votar, y el 4% no sabe/no contesta. El Gobierno de Bachelet lanzó una campaña publicitaria contra el abstencionismo, bajo el slogan "No te restes, sumes":

Esta campaña tiene sentido si se tiene en cuenta que según el sondeo del CEP, si todos aquellos que fueron encuestados (y no sólo los que creen que probablemente vayan a votar), votaran, la brecha entre Piñera y Guillier se acorta significativamente (el candidato de centroderecha queda en el 34,5% y el oficialista en el 15,4%), aunque aún es amplia. Aún así, este resultado apunta de manera más definitiva a un balotaje el 19/12.