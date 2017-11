Cumbre: Sin fallo a la vista, Macri se sienta a negociar con los gobernadores (peronistas)

"No habrá fallo de la Corte mientras esté abierta, como lo está ahora, la posibilidad de un acuerdo integral entre el Gobierno nacional y los gobernadores sobre las nuevas pautas para el reparto de los fondos fiscales". Esta afirmación, tras la foto entre María Eugenia Vidal y Ricardo Lorenzetti, es la que marca la cancha a Mauricio Macri, que no puede avanzar sin negociar con el peronismo, que debilitado y todo, no sólo administra la mayoría de las provincias, sino también el aparato sindical.

Jueves 09 de noviembre de 2017