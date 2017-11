La foto con Francisco no salva a ‘Freddy’ Lijo, muy complicado

Alfredo ‘Freddy’ Lijo rompió el silencio este jueves (9/11) a la vez que se difundió una foto muy borrosa de él junto con su hermano Ariel y el papa Francisco. No es casual que Freddy le haya concedido una entrevista al diario La Nación, ayer (8/11) el diputado del PRO Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura, anticipó que ese organismo tiene previsto citar a Alfredo Lijo, en el marco de un expediente que tramita en la Comisión de Disciplina y Acusación, en paralelo al jury de enjuiciamiento que se le sigue al suspendido camarista federal Eduardo Freiler.

Hace dos semanas declaró la ex mujer de Alfredo Lijo dijo que “su ex marido y el juez Freiler eran socios de una relación comercial de un balneario en Necochea”.

Según el diputado y miembro del Consejo de la Magistratura, “hay mails que demostrarían que hubo una asociación entre Lijo y Freiler",

Este jueves Freddy fue además denunciado por una cuenta en Suiza con US$ 1,7 millones.

Según el diario La Nación, la cuenta suiza del Royal Bank of Canada no está a nombre de Alfredo Lijo, denunció su ex mujer. Su titular es The Settimo Trust, un fideicomiso con domicilio legal en 48 Emily Place, de Auckland, Nueva Zelanda. Todos los bienes incluidos en el fideicomiso, sin embargo, fueron cedidos por el hermano del juez (el fideicomitente). Y los beneficiarios del fideicomiso son los hijos de Alfredo, según consta en los documentos oficiales.

El matutino también publica hoy la entrevista con Alfredo Lijo:

-Si no es un operador judicial, ¿a qué se dedica?

-Soy un abogado retirado por una enfermedad cardíaca. Usted sabrá el momento que estamos viviendo. Tengo un divorcio muy controvertido. Es una situación extorsiva de mi ex mujer, que no pasa un buen momento emocional. No tengo mucho para agregar. Aparte, en LA NACION nos tratan muy mal.

-¿Está declarada su cuenta en Suiza?

-No tengo ninguna cuenta en Suiza, eso ya fue rechazado por la Justicia. Lo único que le puedo decir es que todos mis bienes están declarados. No porque sea un santo, sino porque siempre tuve claro que me llamo Lijo.

-¿Por qué abrió una fideicomiso en Nueva Zelanda?

- El trust no es mío, pero creo no puedo hablar sobre ese tema por cuestiones legales. Y creo que usted tampoco porque ésta es una cuestión secreta, ya que me acogí al último blanqueo.

-¿Cuál era el origen de los fondos por los que ingresó al blanqueo?

-Son honorarios profesionales. La mayoría de los abogados cobra sus honorarios en negro. No tengo ningún cuestionamiento ni legal ni moral porque soy abogado. No ejerzo ningún cargo público. Apareció la oportunidad y me acogí al blanqueo.

-¿Cuántos activos blanqueó?

-No entiendo cuál es el problema. No tengo ningún cuestionamiento ético ni moral. Si quiero, podría defender a Ben Laden. Se me juzga con la vara de un juez, pero yo soy un abogado. Si me llamara González sería monotributista, como casi todos los abogados. Pero no voy a renegar de mi apellido porque mi hermano es una persona íntegra.

-¿Cuáles son los bienes que ingresó en el blanqueo?

-No sé qué tengo y que no tengo. Yo me acogí al blanqueo, pero mi formato comercial no tiene ningún sustento. El día de mañana digo que la plata me la diste vos en negro y listo.

-¿Su hermano lo contactó con muchos jueces?

-Conozco a jueces y a fiscales porque soy abogado. No voy a conocer anestesistas.

-Al camarista Freiler lo conoce, ¿qué relación tiene con él?

-Lo conozco, claro. No me vengas con eso de los balnearios en Necochea porque no tengo nada que ver. Está claro en esos mails que me estaba preguntando por un negocio y yo lo asesoré, nada más. Lo mismo que Minning Pride, una sociedad que nunca funcionó.

-¿De quiénes son los balnearios en Necochea?

-Creo que son de los padres [de Freiler] y creo que también aparece la hermana.

-¿Qué significa ser un operador en la Justicia?

-Eso es todo un mito que durante mucho tiempo alimenté porque me servía. Al día siguiente de que [Carlos] Pagni me nombrara, mi estudio se llenaba de gente. Se construyó un mito, pero yo siempre fui cuidadoso. Fijate que ni siquiera actuo como abogado en Comodoro Py.

-Justamente, los operadores judicial no figuran en los expedientes

-Eso es un mito. Algunos dicen que yo puedo arreglar todo. En buena hora. ¿Qué otra cosa podría hacer un abogado?

-¿Qué relación tiene con José María Olazagasti, el ex mano derecha de De Vido?

-Somos amigos.

-¿Son socios?

-¿Socios? Si soy su socio, no me enteré.

-¿Olazagasti le presentó a Julio De vido?

-A De Vido lo conozco por alguna reunión social, nada más.

-Elisa Carrió dijo que usted lo protegía en Comodoro Py

-¡Eso es imposible! A De Vido lo metió preso la Cámara Federal y el juez [Luis] Rodríguez. ¿Qué tengo que ver con ellos? Mirá, para ser un operador judicial necesitás tener coordinado, como mínimo, a 15 actores en los términos que lo plantean. Eso no existe. No sabría como hacerlo.

-Pero usted conoce a muchas más de 15 personas, entre jueces, camaristas y fiscales...

-Sí, porque con algunos de los que me nombraste jugaba al fútbol. Te repito: soy un abogado pero estoy casi fuera de combate por prescripción médica. Sí me dedico a mis caballos. Tengo un haras y gran parte de mi actividad la dedico a eso.

-¿Qué relación tiene su hermano con el haras?

-Ninguna. El haras es mío y está declarado. Aparte, es público que a Ariel le gustan los canarios.