Bajen un cambio: Ni la reparación histórica parece tener arreglo

Haber hecho demagogia con los más necesitados, como los pobres y los jubilados, le hizo salir el tiro por la culata a la administración de Mauricio Macri, quien le había dedicado largo rato desde el atril del CCK a los proyectos de reformas económicas que se corporizan tras el resultado electoral del 22 de octubre, mientras al régimen jubilatorio le dedicó apenas un par de minutos. Nada, si se tiene en cuenta que del proyecto de reemplazar la fórmula polinómica de la movilidad, que se aplica desde 2009 por una simple indexación, se espera un ahorro fiscal superior a los $100.000 millones anuales. La sociedad se debe un debate sobre cómo reorganizar las pasividades para que el sistema jubilatorio de reparto no siga siendo cada vez más deficitario y se convierta en un obstáculo a la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento en el largo plazo. No suena justo que se considere a los abuelos responsables de que se esté “hipotecando el futuro de nuestros niños y de los que no nacieron”, como analiza la consultora Economía & Regiones en el semanario Nro. 288, ni que los políticos de turno corten el hilo por lo más delgado y esquilmen a los que aportaron toda su vida al sistema y ahora necesitan del fruto de esa contribución.

