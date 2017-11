Mensaje para Macri (y también para el PJ): Cristina se muestra fuerte en el GBA

La ex presidente compartió el acto de inauguración de un hospital en José C. Paz donde recibió un fuerte gesto de apoyo. La intención de Cristina Fernández es mostrar liderazgo no sólo ante el Gobierno nacional, sino al interior del propio peronismo, tras la derrota que sufrió en las elecciones legislativas.

Por Urgente 24 Jueves 09 de noviembre de 2017 14:59 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir